Ivici i Elin Kostelić nakon dva sina na proljeće stižu dvije djevojčice, a par je sretne vijesti otkrio u listopadu.

Naš najpoznatiji i najtrofejniji skijaš Ivica Kostelić i njegova supruga Elin trenutačno očekuju blizance.

Točnije, neodoljivi domaći par ovoga puta čeka dvije djevojčice koje stižu na proljeće, što će biti divna promjena nakon dva sina, 5-godišnjeg Ivana i 3,5-godišnjeg Leona.

Naime, 35-godišnja Elin trebala bi roditi u ožujku, a to je svakako najljepši poklon koji je sportaš mogao poželjeti za okrugli 40. rođendan, koji će proslaviti 23. studenog.

Iako se rijetko pojavljuju u javnosti, bračni par Kostelić u utorak je ipak pronašao vremena za dolazak na ekskluzivno otvorenje poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ortopediju i sportsku medicinu "Kaliper" pod vodstvom doktorice Nataše Desnice, službene liječnice hrvatske skijaške reprezentacije. Tu smo priliku iskoristili kako bismo saznali nešto više o sretnim vijestima koje su potvrdili u listopadu.

"Još nije nikakvo kritično stanje u obitelji Kostelić. Pazimo da se Elin previše ne napreže i čekamo dolazak bebica", na početku nam kroz smijeh otkriva Ivica, dok Elin ističe kako se osjeća dobro te kako je sve u redu.

"Nama je lijepo što dolaze dvije curice, ali na kraju krajeva nije nam bitan spol, samo da je sve u redu", poručuje samozatajna Elin, koja je uvijek bila velika podrška svom suprugu, ali i odlično razumjela koliko se žrtvuje za skijašku karijeru jer ju je imala i sama.

"To mi je iznimno važno jer je to jedan specifičan način života i ne razumiju ga svi. Dobro je ako su oba partnera sportaši ili bivši sportaši, to pridonosi razumijevanju i boljoj kvaliteti veze", ističe Ivica, koji je također vrlo samozatajan kada je u pitanju njegov privatni život.

Dok su oni uhvatili koji slobodni trenutak kako bi bez djece prisustvovali spomenutom događanju, sinove je čuvala ponosna baka. "To je sigurno veliki tulum. Klinci su veliki veseljaci, a čini mi se da će i Janičin sin Oskar biti takav, vrlo je aktivno dijete. Neće nam biti dosadno", zaključuje Ivica.

Podsjetimo, par se vjenčao 2014. godine nakon dugogodišnje veze, a iste je godine stigao sin Ivan. U ljeto 2016. godine stigao je i sinčić Leon.

Plavokosa Elin zbog ljubavi prema Ivici preselila se u Hrvatsku s dalekog Islanda te odlično govori hrvatski, no s dječacima komunicira i na islandskom jeziku jer želi da nauče i njezin materinski jezik.

Dječaci su također od tate naslijedili ljubav prema prirodi u kojoj često borave, a vjerujemo da će iste vrijednosti ponosni roditelji prenijeti i na svoje kćerkice.