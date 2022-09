Ivica Tucak odveo je hrvatsku vaterpolo reprezentaciju do još jedne velike pobjede, a karijeru trenera započeo je nakon strašne obiteljske tragedije.

Hrvatski vaterpolisti osvojili su zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u vaterpolu koje se održavalo u Splitu.

U napetom finalu u Spaladium areni pobijedili su reprezentaciju Mađarske rezultatom 10:9, a najponosniji na svoje Barakude bio je izbornik Ivica Tucak.

"Ovo je moj najveći uspjeh u životu", komentirao je pobjedu u suzama.

Tucak je trener hrvatske vaterpolske reprezentacije od 2012. godine, a od tada je s našim vaterpolistima ostvario brojne uspjehe.

Rođeni Šibenčanin je nekad i sam bio vaterpolist, a igračku karijeru započeo je devedesetih u klubu Solaris te je 2003. prešao u zagrebački klub Medvešćak u kojem je igrao dvije sezone.

Trenersku karijeru započeo je u ljeto 2005. godine, nakon što ga je zadesila strašna obiteljska tragedija.

Iako se o njegovu privatnom životu ne zna puno, poznato je da je Ivica sa suprugom Marijanom imao kćer Tenu koja je 2005. godine u dobi od tri i pol godine preminula nakon što je na terasi jednog šibenskog kafića na nju pao nelegalno postavljen automat s igračkama. Djevojčica je zadobila teške ozljede glave i preminula je nekoliko dana kasnije.

O najgoroj noćnoj mori svakog roditelja Tucak je progovorio jednom prilikom.

"To je isključivo moja priča, ne volim o tome govoriti. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najljepše i najdivnije, najpametnije dijete na svijetu. Samo oni koji su takvo što proživjeli, znaju o čemu pričam", kazao je 2017. godine za Jutarnji list.

Ono o čemu također ne voli govoriti je Domovinski rat u kojem je hrabro kao branitelj dragovoljac sudjelovao u obrani svojeg Šibenika.

