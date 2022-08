Zanimanja u IT-ju godinama su sve popularnija, ali je zato digitalni svijet odavno plodno tlo za prevarante, a jedan od posljednjih koji je pogođen je - hrvatski dizajner Ivica Skoko.

"Konkretno ova haljina je u dućanu 4500 kuna, a na tim njihovim lažnim profilima i stranicama je možete kupiti za 27 dolara", otkrio je Ivica.



A tko uplati - ostat će zakinut. Jer riječ je o prijevari zbog koje je dizajner Skoko jutro proveo na policiji. Slučajno je naišao na stotine fotografija svojih kreacija na lažnim stranicama za internetsku kupnju.



"Tata me vozio, sjedio sam otraga, išli smo na more i onako ostao sam, nisam znao, nisam mogao progovoriti", izjavio je Ivica.



Jer se na stranicama, uz njegove haljine, navodi i njegovo ime.



"Čak su tamo naveli da se može naručiti u pet veličina. U mom dućanu su haljine broja 38 i 40, a ove sve druge se šivaju po narudžbi", pojasnio je.



Policija se u ovakvim slučajevima okreće međunarodnoj suradnji i prati se trag novca.



"Najčešće taj novac kola na više lokacija tako da teško je popratiti", izjavio je policijski službenik za digitalnu forenziku Matej Pavelić.



Prevaranti dobro znaju što rade i u korak su s vremenom.



"To su ljudi s malo jačom socijalnom inteligencijom koji mogu jako dobro prodati priču", otkrio je Pavelić.



I predstaviti se, primjerice, kao osoba iz druge države. Jedina zaštita je - oprez.



"Dobra mjera opreza je imati isključivo jednu karticu na kojoj se prebacuje određena svota novca koja nam koristi isključivo za kupovanje preko interneta. Rijetke neke stranice više koriste isključivo direktno plaćanje karticom, tako da je svako stavljanje direktno kartice poželjno izbjeći", savjetuje inženjer za računalnu sigurnost CARNET-a Mislav Major.

Internetsku prijevaru nije izbjegla ni dizajnerica Loredana Bahorić. Prije dvije godine hakirali su joj računalo, ukrali podatke, fotografije, mailove. Zauzvrat su tražili novac. A više od 800 fotografija njezinih kreacija, također je završilo na spornim stranicama, po cijenama od 20 do 30 dolara.

