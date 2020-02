Zajedno su skoro deset godina, imaju kćer, a njihova ljubavna priča tema je brojnih medija posljednjih nekoliko godina. Oni su Ivanka Mazurkijević i Damir Martinović Mrle.

Životni partneri i partneri u glazbi, Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević jedan su od najkreativnijih parova na našoj sceni. Zajedno su skoro deset godina, imaju kćer, a njihova ljubavna priča tema je brojnih medija posljednjih nekoliko godina.

Mrle i njegov Let 3 prije pet su godina pokrenuli AntiValentinovo, slavlje suprotno Valentinovu, a pitali smo ih kako će oni ove godine proslaviti svoje AntiValentinovo.

"Nikako. Ustvari nekako je Valentinovo bilo nategnuto te komercijalno. Odlučila sam, pokleknuvši na sve konzumentske štosove, ovaj zaobići kompletno. Mrle se sjetio fore kako kompletno stornirati jedan dan slavlja ljubavi i napraviti ga antislavljem za cijeli vikend. Davno prije bilo je sličnih pokušaja, no ovaj festival dosta dobro kotira već petu godinu", kaže nam Ivanka, a Mrle dodaje: "Odgovor o tome što ja mislim o Valentinovu nađite na festivalu “Antivalentinovo” u Boćarskom ovaj vikend – 14. & 15. veljače".

Ivanka najvše u vezi Valentinova mrzi isforsirane parove, crvene izloge i dosadne reklame, a Mrle je bio jasan što najviše mrzi oko Dana zaljubljenih. Sve.

"Romantike nema"

"Nemam tu crtu. Sve okrutni i teški život. Romantike nema. Ljubavi naravno, da. Ali, to me niste pitali", kaže Mrle na pitanje što je najromantičnije napravio za Ivanku, dok je ona istaknula da je došla živjeti u njegov grad.

Otkrili su nam i kako su se upoznali te kako je krenula njihova veza. "Upoznali smo se prilikom nekih koncerata u Klubu 100 organiziranih s moje strane jer sam bila programska voditeljica. Nakon što je HDZ pobijedio u Gorici odmah su nas skinuli, a zadnja predstava je bila “Kiklop” Ivice Buljana. Provokativna i snažna predstava koja je, i zbog našeg odlaska, uzburkala moje uspavane srčane zaliske. Tu se iz pepela rodila Eva. Prva žena", kaže Ivanka. "Da, iz pepela. I super smo se snašli. Iz pepela došla i Eva i gomila odlične glazbe. Eva provodi s nama dosta vremena, no samo u projektu za Kišne razdragance" jer je tu i sudjelovala. Ima divan glas i ritam joj je savršen", dodaje Mrle.

Ponosni na svoju kćer

Kreativni par priča i kako usklađuju svoje glazbene obaveze s privatnim životom. "Teško. Puno smo isprepleli kazalište, film, Mr.Lee&IvaneSky koncerte, “Kišne razdragance”, no Let3 je Mrletov uspješan bend i Stampedo je neuspješan, ali samo moj", smije se Ivanka. "Glazbeni dio nam se jako lijepo isprepliće. Nerazumijevanje ide samo u smjeru kontinentalka i mornar. Pokušajte pogoditi tko je tko", dodaje Mrle, koji se osvrnuo i na svoju kćer.

"Eva je super točna. Prekrasna. No, mi smo roditelji. Ne možemo realno o svojoj djeci", zaključuje glazbenik. Kada su veze u pitanju, Ivanki je najvažnije veselje, druženje i podrška. "Vrijeme također. Samo kvaliteta i dobre priče. Dosada ubija. Treba stalno nešto kemijati", dodaje Mrle. Par nam je otkrio i kako rješava nesuglasice.

"Nikako. Zatihnem pa se opet vratim na isto kad mislim da je plodno tlo za objasniti svoj stav", priča glazbenica, a njezina bolja polovica dodaje: "Ja sam u pravu. Ostavim nešto vremena Ivanki da to shvati. Do sad još ne shvaća no ne gubim nadu".