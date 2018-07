Njezin suprug postao je velika zvijezda nakon Svjetskog nogometnog prvenstva.

Njezin suprug postao je velika zvijezda nakon Svjetskog nogometnog prvenstva, baš kao i ostali njegovi suigrači.

Radi se o nogometašu Domagoju Vidi koji se nedavno iz Rusije vratio sa srebrnom medaljom oko vrata, što je bio povijesni uspjeh domaće nogometne reprezentacije.

Dečki su zajedno s izbornikom Zlatkom Dalićem u Hrvatskoj dočekani na dotad neviđeni način, a ludnica oko njih se ne stišava. To je na svojoj koži osjetila i bivša Kraljica Hrvatske Ivana Vida, Domagojeva supruga koja je svakako jedna od najpoznatijih i najeksponiranijih domaćih WAGS-ica.

Ona se s obitelji uputila na godišnji odmor, no čini se kako zanosna crnka ne uživa u njemu onako kako je to planirala. To se dalo zaključiti na njezinom Instagram profilu na kojem je pokazala kako izgleda kada izađeš na večeru s poznatim nogometašem.

Naime, dok je ona večerala u jednom restoranu na Hvaru, njezin se suprug družio s okupljenim navijačima, što je Ivanu očito zasmetalo. "Dobar nam tek", napisala je Ivana uz frustrirani emotikon i puno upitnika.

Inače, bračni par Vida ljetni odmor sa sinčićem Davidom provodi krstareći po Jadranskoj obali.