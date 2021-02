Ivana Plechinger je na društvenim mrežama posvetila emotivnu objavu svom ocu Branku koji je preminuo na današnji dan prije šest godina.

Bivša pjevačica i voditeljica, a danas motivacijska govornica Ivana Plechinger na društvenim se mrežama prisjetila jedne od najvažnijih osoba u svom životu, oca Branku koji je preminuo prije šest godina i posvetila mu emotivnu objavu.

"Vidjela sam smrt. Jednom me umalo povela sa sobom da joj žalosnoj dam svoju radost. Dogovorile smo se da ipak nije došlo vrijeme da ikamo idemo zajedno. Drugi puta vidjela sam je kad mi je krišom odvela tatu. Ljuta na mene, nije mi ni dala priliku da se oprostim. Od tog trena znam da smrt postoji, da nam može uzeti tijelo, ali nikad ono što zapravo jesmo. Od tog trena prestala sam je se bojati. Od tog trena ne vjerujem da možemo umrijeti, jer to što mi jesmo je vječno - nije umrlo, nije se ni rodilo, već je tu oduvijek. Zauvijek... A to nešto vječno što je dio moga tate, tvoje mame, njezinog djeteta i njegovog prijatelja, vječno nas čuva besmrtnom, beskonačnom snagom ljubavi. Oduvijek. Zauvijek. Volim te Tata", napisla je Ivana i dirnula mnoge pratitelje na Instagramu.

Ivana je ostala i bez majke i to još kao djevojčica. Nedavno je objavila svoj najemotivniji videoblog u kojem čita pismo koje joj je majka napisala prije smrti. To toliko vrijedno i snažno pismo tumači kao svojevrstan vremenski portal, što je shvatila kada ga je ponovno uzela u ruke, više od 30 godina nakon njegova nastanka.