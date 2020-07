Ivana Plechinger izrazila ogorčenost ponašanjem domaćih političara koji se u izbornoj noći nisu držali propisanih mjera zbog koronavirusa, a zagovaraju ih i propisuju.

Pjevačica, voditeljica i spisateljica Ivana Plechinger odlučila je izraziti svoju ogorčenost i podijeliti svoje mišljenja o ponašanju domaćih političara u izbornoj noći koja je iza nas, a koji prema njezinu mišljenju nimalo ne odaju dojam odgovornosti dok traje pandemija koronavirusa i svojim ponašanjem pružaju loš primjer.

"Ono što sam primijetila u izbornoj noći - dok su jedni slavili, a drugi pokušavali osmijehom prikriti tugu - je zadivljujuća sposobnost VIRUSA da NESTANE KAD TO ODGOVARA SVIM NAŠIM POLITIČARIMA! Dok roditelji ne mogu do svoje djece u bolnice, oni ne nose maske i ne poštuju razmak ne od 2 m, nego ni od 2 cm! Dok moji kolege muzičari ne mogu održavati koncerte, pobjednici slaveći prolaze kroz masu koja ih grli! Dok mi ne smijemo u javni prijevoz bez maske, maske za političare u izbornoj noći, nagurane rame do ramena - ne vrijede!

Želim vas navesti na razmišljanje. Što se to događa? Imam dvije prijateljice s iskustvom virusa; jedna je pozitivna, ni ona ni čitava njezina obitelj nemaju nikakve simptome, provode vrijeme u izolaciji u groznoj grižnji savjesti što im se to uopće dogodilo. Za drugu se slutilo da ima koronu jer je bila na “krivom mjestu u krivo vrijeme”, zbog sumnje u koronu nije mogla vidjeti svoju bebu danima, voljena joj je mama umrla, nije mogla ni oprostiti se s njome, da bi se saznalo nakon predugo vremena da nije zaražena.

Uvijek sam za oprez, uvijek sam za odgovornost, ali kada gledam ovo jučer, kako virus nestaje s lica zemlje onda kad to SVIM našim političarima odgovara, ne pričam o desnima, ni lijevima, pričam o svima njima koji ne poštuju čak ni vlastite propise, dok se nama životi mijenjaju i mnogi ne smiju raditi, zaista me sve to boli. Mislim da je vrijeme da zahtijevamo da se očituju SVI o vlastitom ponašanju, svi do jednog!

Jer ako se to odnosi na sve nas, zašto mi ne možemo u bolnice djeci, zašto mi ne možemo uz koncerte slaviti, zašto mi ne možemo proglasiti da za nas korona također ne vrijedi? I dalje ću nositi masku u javnom prijevozu, i dalje ću poštovati zakone, i dalje ću biti oprezna i 'trackati' ruke gelom kad god mislim da to treba, radit ću to po uputama istih onih koji ih se ne drže, a još i više po svojoj savjesti, isto želim i vama. Ali želim također da se po svojoj savjesti ponašaju svi, a ne samo mi...

S ljubavlju,

Ivana Plechinger", napisala je Ivana u statusu na Facebooku.

Njezini su se prijatelji složili s njom i također oštro osudili takvo ponašanje.

"Bravo, Ivana, potpisujem od početka do kraja. Svaka riječ je na svome mjestu", "U potpunosti se slažem s napisanim, ali se i pitam do kada propisano i zakoni neće doticati upravo one koji ih propisuju, do kada možemo izdržati ovakvo podcjenjivanje onih koji su im omogućili vlast. Nadam se da će se to promijeniti u bliskoj budućnosti", "Tako dobra istina... 'Oni' mogu kako hoće, a 'mi' kako oni hoće", "Bravo, Ivana! Točno tako! Iste misli obuzimale su me jučer", "Bravo!!! Apsolutno se slažem sa svim napisanim!!! Bravo", "Pokazalo se da smo mi bedasti, da nas muljaju kako im se prohtije, pitam se samo do kada. Pa što smo zaista ovako naivni. Oni sve mogu, za njih korone nema, a mi trpimo kako god pogledaš", samo su neki od brojnih komentara.