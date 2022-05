Ivana Peček naknadno je ušla u Survivor koji je brzo i napustila, a za DNEVNIK.HR ispričala je kako će pamtiti to iskustvo, s kim se najviše zbližila, za koga navija i hoće li se ponovno prijaviti u show.

Plavi tim iz Survivora ostao je bez još jednog člana.

Naputila ih Ivana Peček koja im se i zadnja pridružila, a nakon ispadanja iz showa dala je intervju za DNEVNIK.HR.

"Nisam očekivala da ću ovako brzo napustiti Survivor. Ušla sam naknadno i znala sam da će to možda predstavljati problem. Upravo zato sam polagala nade u ujedinjenje timova i mijenjanje koncepta daljnjih igri. Smatram da bih dogurala jako daleko u pojedinačnim igrama gdje ne ovisim o svojem plemenu, već sama o sebi i rezultatu koji dajem na igri", priznala je Ivana.



Ispričala nam je i kako će pamtiti ovo iskustvo.

"Iskustvo je neupitno pozitivno. To je nešto čega ću se sjećati zauvijek i pričati godinama. Smatram da u takvim situacijama još više spoznaš sebe, svoje vrline, mane, odnose i prioritete. Također, naučiš neke stvari, to jest počinješ primjećivati sitnice, bitne, male stvari koje znače u životu, a ne koštaju ništa. Najdivnije mi je bilo leći navečer na plažu i samo gledati i razmišljati", kazala je.



Ivana je u show ušla naknadno, kao zamjena Ivani Banfić koja je morala odustati zbog ozljede, a otkrila nam je i kako su je prihvatili kandidati koji su tamo bili od početka.

"Kako su me prihvatili kandidati s obzirom na to što sam došla posljednja mogu definirati na dva načina. Kao osobu mislim da su me prihvatili sasvim normalno, kao i svakog drugog člana. Nažalost, ja nisam imala priliku ni vremena da se povežem s njima na toj razini. Kao kandidata također mislim da su me prihvatili jer sam doprinijela i plemenu i nekim bitnim pobjedama. Kada je došlo vrijeme za nominacije, prva sam bila ja. Bio to opravdan razlog ili najlakši, ispravan ili podmukao, nepromišljen ili potaknut, neću komentirati. Svatko ima puno pravo napisati ime osobe koju smatra sljedećom kakav god to razlog bio", smatra Ivana.

Povratak u civilizaciju ju je razveselio zbog stvari koje su joj u showu nedostajale, no kaže i da bi još mogla još izdržati bez svega.

"Najviše su mi nedostajale dvije stvari. Ljudi s kojima sam najbliža i moja rutina u što spadaju poslovi i obaveze u Zagrebu i trening. Kakogod, bila sam spremna još dugo izdržati bez navedenog", ističe te dodaje i kako bi sve ponovila, ali s jednom malom promjenom.

"Ta izmjena je ulazak u show na početku, a ne naknadno. Smatram da je to bitna stavka da biste imali potpunu priliku u natjecanju, a na to nažalost nisam mogla utjecati", iskrena je Ivana.



Kaže i kako joj u Survivoru nije bilo ni naporno ni teško.

"U Zagrebu spavam puno manje, pa mi je to došlo kao mali odmor. Igre su mi bile prezabavne i u svakoj sam hitjela sudjelovati još koji puta. Prije ulaska spomenula sam da će mi higijena predstavljati najveći problem. Tako je i bilo, ali ništa strašno. Uvijek se snađeš u prirodi, ako to želiš i ako ti je prioritet ostati čist", priča.

Ivana se u kratkom roku uspjela i zbližiti s nekima od kandidata.

"S nekima sam se zbližila više, s nekima manje. Goran i Nika su osobe koje mi najviše nedostaju i s kojima ću zasigurno nastaviti druženje. S ostalima sam se malo manje povezala, ali također imamo u planu sastajati se kada sve završi. Kada 24 sata na dan provodite s nekom osobom, prirodno je da vas neke stvari ili navike živciraju, ali to su sitnice koje ne treba komentirati ili uzimati za zlo, već se prilagoditi. Vi ste vi, oni su oni, ne možete drugu osobu promijeniti", kaže.

Ne krije ni tko joj je favorit za pobjedu.

"Moj favorit za pobjedu je Goran. Smatram da je najkompetentnija osoba i natjecatelj u plavom timu. Od početka kada sam stigla u show, dobila sam dojam da je vođa, to jest uvijek je on taj koji slaže taktiku za igru i ta je taktika funkcionirala", naglašava.

Ivana nam je otkrila i kakva je atmosfera među kandidatima kada se ugase kamere.



"Kada se ugase kamere, uglavnom bude samo malo opuštenija atmosfera, ali uglavnom uvijek smo svi skupa sjedili oko vatre, pričali i zafrkavali se, nije bilo odvajanja ili grupiranja", tvrdi.

Dodaje i kako već razmišlja o novoj prijavi u Survivor, no ne u istim uvjetima.

"Zasad mi je plan vratiti se svojoj svakodnevnoj rutini u Zagrebu, a s daljnjim planovima želim polako. Imam dosta ideja koje planiram razraditi. Razmislila bih za ponovnu prijavu u Survivor, ako bih od početka bila u showu i ako bih bila spremna gledati više na sebe", otkrila nam je.

Na kraju se obratila i svima koji razmišljaju o prijavi u show.



"Svi koji ste razmišljali o prijavi u Survivor, učinite to. Budite svoji, dajte maksimum i prije svega uživajte u procesu!" poručuje Ivana.

