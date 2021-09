Ivana Mišerić proslavila je 36. rođendan, a dio slavljeničke atmosfere podijelila je na društvenim mrežama.

Naša radijska voditeljica Ivana Mišerić proslavila je 36. rođendan, a slavljenička atmosfera počela je već u ranim jutarnjim satima na radnom mjestu, gdje ju je dočekalo i lijepo iznenađenje.

Dio rođendanske atmosfere Ivana je podijelila na profilu na Instagramu, gdje se pohvalila i originalnim poklonom koji je dobila od svojih najdražih kolega Filipa Hana i Brune Bucića.

"Tradicionalna rođendanska s mojim umjetnicima.

Postala sam kolekcionarka umjetnina. I danas mi je rođendan! Pa sretno mi bilo… Vele svi - ovo je tvoja godina - 36 je tvoj broj. Ok. Bring it on", napisala je Ivana, a nije krila ni koliko joj se poklon svidio.

"Ovo je mrak i tama! To sam si poželjela za poklon i eto mi Fride Buce Mišerić u okviru. S mikrofonom, ne može realnije. Vrh poklon", priznala je voditeljica.

"Kako lijepo, sretan ti rođendan", "Prelijepo", "Buca je sve", "Lijepa fotka", "Sretan rođendan od srca", poručili su joj njezini pratitelji kojih na Instagramu ukupno broji više od 70 tisuća.