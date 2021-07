Ivana Mišerić objasnila je zašto tetovirala neobičnu rečenicu i njezino objašenje je dirnulo mnoge.

Ivana Mišerić objavila je na Instagramu fotografije na kojima je otkrila da ima novu tetovažu koja za nju ima posebno značenje.

"Bolonjez je gotov. Njen rukopis. Njena zadnja poruka. Svakakvi dani se vrte, ali budem sretna jer u svakom novom tražim i pronalazim oblike u kojima bi bila uz mene. Najbliže srcu slovima, u srcu sva ljubav i sjećanja, cijela u meni… Ova mi je najdraža, ova je baš moja. Od mene za Bubicu", napisala je radijska voditeljica.

Ivanina tetovaža na rebrima, koju je posvetila pokojnoj majci Bubi, je dirnula mnoge.

"Ja tebe obožavam", napisala je Nives Celzijus. "I ja imam takvu, te su najbolje", istaknula je Ella Dvornik.

"Vječno", komentirao je Dalibor Petko. "Dirnulo me do suza", "Samo kad bi znale koliko nam nedostaju", "Rasplakala si me. Mama blizu srca, tu joj je i mjesto", "Uff, divno", "Rasplače me, ženo draga", "Ajme, koliko tuge i ljepote u isto vrijeme!", komentirali su Ivanini pratitelji.

Inače, Mišerić je krajem travnja posvetila emotivnu objavu majci povodom njezinog rođendana i dirnula mnoge.