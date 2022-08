Ivana Mišerić objavila fotografije u badiću i oduzela dah obožavateljima koji ju prate na Instagramu.

Radijska voditeljica Ivana Mišerić uživa u toplim danima ljeta, a svoje je pratitelje na Instagramu odlučila počastiti s nekoliko fotografija u badiću koje oduzimaju dah.

Ivana je tako objavila fotografije na kojima pozira u badiću, a na kojima se u prvom planu nalazi njezina vitka linija na kojoj joj mnogi zavide.

"Kad se pakiram u zadnji čas otišla sam bez pola stvari na godišnji. Zato se nit’ ne slikam. Nemam kaj za obući. Zato ovo malo što imam… Nek ide gore. Narikatala sam se", napisala je Ivana uz fotografije.

"Ooo vidi kako si mi zgodna i preplanula. Jedva čekam da mi se malo vratiš u Zagreb i da se grlimo", poručila joj je odmah njezina prijateljica Nives Celzijus.

"Predivnica", "Najljepša uvijek", "Prezgodna", "Boginja... Afrodita", "Goriš", "Lijepa, zgodna, seksi", pohvalili su je pratitelji.

Ivana se nedavno pohvalila kako joj njezina haljina za maturalnu večer još uvijek pristaje, a osim što je uspomena, ima i veliku vrijednost.

Čistila sam kuću, slagala ormare, sortirala sam robu. Neke stvari su vječne. Ova haljina. Moja maturalna opravica. U to vrijeme… Tražila sam jackpot kombinaciju tjednima, hodala sumanuto s mamom po Zagrebu od butika do dizajnera. Sjećam se da smo po toj Maksimirskoj hodale preko nekoliko puta. "Linea Exclusive… pojam, Zoran Mrvoš je radio čarobne gypsy haljine prepune volana, dugih repova, šarene, lepršave. Cijeli moj pubertetski svijet stao je u tih x metara materijala. (puno je materijala bilo u haljini - jer su volani jako široki). E sad, zašto nismo kupile tamo haljinu, ne znam, možda je bila preskupa, možda sam ja imala neku fiks ideju pa smo na kraju odustale od ekskluzivne kreatorske priče i same se bacile u kreaciju. Mama ju je stvorila. Od nacrta do izvedbe. Bubica je bila modni konstruktor, radila je krojeve, šivala nam je konstantno odjeću, od hlača do kaputa…pa reko - imamo mašinu, imamo endlericu, imamo najbitnije - znanje, moramo samo naći taj nesretni materijal! Ostalo je povijest. Haljina je tu. I ostaje. Hvala mama i za tu tako malenu, a veliku stvar. Kako ju je samo zapeglavala i jedva ušila moj mali grudnjak da budem sretna. I na kraju imam ekskluzivno djelo mog najvećeg kreatora. Eh. Vratilo me", rekla je za kraj.

