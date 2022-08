Atraktivna crnka Ivana Knoll raspametila je brojnu javnost diljem Hrvatske i svijeta nakon Svjetskog prvenstva u nogometu 2018. godine, a sad je otkrila i tko joj se od slavnih nogometaša javio na društvenim mrežama.

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll postala je mega popularna na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2018. godine kad je Hrvatska igrala s Nigerijom.

Knoll je na tribinama pozirala u seksi haljinici s kockicama, a fotografi na prvenstvu uočili su je te su njene fotografije obišle cijeli svijet.

Kako kaže Ivana, mislila je da će ostati samo na tome, međutim, četiri godine kasnije Ivana je jedna od vodećih hrvatskih ljepotica i influencerica zahvaljujući svom seksipilu i ljubavi prema Hrvatskoj.

Za srpski Telegraf dala je ekskluzivni intervju u kojem je otkrila i pikanterije o nogometašima poznatih klubova.

''To je bilo šokantno i za mene. To je bilo na prvoj utakmici u Kalinjingradu, ja sam radila srce za svoj Instagram profil. To je bio trenutak kada su svi fotografi došli, ja sam pomislila ostat će na tome, ali četiri godine kasnije još je to aktualno. Davala sam intervjue za sve strane medije, FIFA, BBC, ne znam više za koga. To je bilo stvarno fenomenalno i uspjeh moje zemlje za koji ne znam kada će se ponoviti. Lijepa uspomena, koju je teško nadmašiti'', pričala je Knoll o nenadanoj slavi.

Novinara je zanimalo javljaju li joj se poznati nogometaši, a Ivana je otkrila samo dio: ''Evo, Juventus i Real Madrid. Ta dva ću vam otkriti i to je to.''

Javljaju li joj se oženjeni muškarci nogometaši Ivana nije htjela otkriti.

''Neću to komentirati. Sve ovisi, svatko od njih ima svoj način pisanja. Ne mogu reći da je bilo neugodno, bili su stvarno ok. Ne mogu reći da nemam odvratnih poruka u inboxu, jer znate kakvih ljudi ima'', rekla je.

Ivana će za Hrvatsku ponovno navijati i u Kataru na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a rekla je da će navijati i za susjednu Srbiju.

