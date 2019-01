Ivana Knoll pokazala je zanosno tijelo usred snježne idile.

Ivana Knoll mnogima je poznata još sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji kada su je mediji prozvali najzgodnijom hrvatskom navijačicom. Ipak, nakon toga o njoj se više ne piše toliko no ona je skupila gotovo sto tisuća pratitelja na Instagramu i ako je pametna, od toga može dovoljno dobro živjeti.

Očito Ivana i dalje želi isprovocirati i zagolicati publiku pa se sada odlučila skinuti usred snijega. Na sebi ima badić, sunčane naočale ali i zimsku kapu kako joj ''ne bi bilo'' zima.

''Dobit ćeš upalu pluća'', ''Ti si luda'', ''Na minusu, a u tebi plus'', ''To mačko'', ''Kakve su to sisice'', samo su neki od komentara koji su se našli uz gotovo devet tisuća lajkova u manje od dana.