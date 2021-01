Ivana Knoll je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj ima 14 godina, a sve je iznenadila njena prirodna boja kose.

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll (28) na Instagramu je odgovarala na pitanja pratitelja te je otkrila brojne nepoznate pojedinosti iz svojeg privatnog života.

Sve je posebno iznenadila odgovorom na pitanje o svojoj prirodnoj boji kose. Pratitelju kojega je zanimalo je li oduvijek bila crnka odgovorila je fotkom iz tinejdžerskih dana kojom je otkrila da je prirodna plavuša.

"Ja s 14 godina", napisala je preko fotke koju možete pogledati u našoj galeriji i na kojoj ju je zbilja teško prepoznati.

Ivana je pratiteljima odala i detalje o svojem ljubavnom životu.

"Prva veza trajala mi je tri godine, druga šest mjeseci, a treća preko sedam godina", napisala je, a otkrila je i čime se bavi njezin sadašnji dečko.

"Stalno me povezuju sa sportašima. Nisam bila s nikakvim u vezi, a toliko me razapinjete s tim. Dečko mi je arhitekt po struci, no bavi se zapravo građevinom", dodala je. Otkrila je i da većinu njezinih seksi fotografija kojima izaziva veliku pažnju na Instagramu snima upravo njezin dečko.

Osvrnula se i na svoj odnos s roditeljima kojima je zahvalna na sve što su joj omogućili.

"Jedinica sam. Dobila sam ono što su moji smatrali da je potrebno. Kupili su mi stan u Zagrebu kada sam došla studirati, financirali me kroz cijeli studij, a sad malo odmaraju od mene", priznala je Knoll.

Inače, Knoll se nedavno okušala u glumačkim vodama u epizodnoj ulozi mlade babe Bebe u hit-seriji Nove TV "Dar Mar". "S obzirom na to da sam se oduvijek htjela okušati u glumačkim vodama, bila sam presretna što je produkcija odlučila mene pozvati za tu ulogu i uz to da ću predstavljati mlađu verziju jednog od karizmatičnih likova u seriji. Nisam imala problema s tekstom, brzo je to išlo. Ekipa je bila fenomenalna i izrazito profesionalna i zaista sam oduševljena kako su me oni, odreda sve poznate glumice i glumci, prihvatili na setu. Nakon ovog divnog iskustva i dalje se vidim u glumačkim vodama", otkrila nam je Ivana.

