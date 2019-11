Ivana Isabella Grdić, koju trenutačno gledamo u showu ''Ženim sina?'', objavila je pjesmu i spot "Kazanova".

Ivana Isabella Grdić jedna je od kandidatkinja koje trenutačno gledamo u showu Nove TV "Ženim sina?", u kojem je zapravo pronašla inspiraciju da učini nešto novo u svom životu.

Naime, na snimanju showa nastala je pjesma "Kazanova", točnije na spoju na koji je otišla s Josipom Kotlarom, i to sasvim spontano kada mu je izrecitirala svoj, kako ga naziva, freestyle pod istim nazivom. Odlučila je zapisati tekst i doraditi ga, a sada i s nama podijeliti konačan proizvod.

"Osjećaj je super jer to sve nije došlo preko noći, nego se dugo ta ideja kuhala. Došla je spontano kao freestyle kada sam bila na dejtu i pomislila sam, zašto to ne bih zapisala. S vremenom sam je još dopisala i sve se dogodilo nekako spontano. Došla sam u studio i pitala svog producenta kako to njemu zvuči i bi li se od toga moglo nešto napraviti, ima li neku dobru matricu i tako je to sve postupno nastalo", ispričala nam je Ivana Isabella.

Osim pjesme, snimila je i pripadajući spot.

"Ideja je bila da spot snimimo s Josipom, međutim on je imao ispitne rokove i nije mogao, pa sam ja otezala zbog svojih obveza. No ipak smo sve uspjeli realizirati, velik je teret pao s leđa i zadovoljstvo je stvarno bilo veliko jer je moj projekt uspio. Na snimanju je bilo super, imali smo puno osmišljenih scena, a morali smo čekati da uhvatimo vikend kada u Rovinju neće biti turista. Dizali smo se ranom zorom, odlazili na lokacije gdje je sve bilo puno ljudi, ponavljali scene po pet-šest puta. Još nam je i kiša bila poremetila planove i bili smo u stresu hoćemo li uspjeti ili ne. No hvala Bogu, na kraju smo bili zadovoljni jer smo uspjeli", otkrila nam je.

Ivana se glazbom bavi od malih nogu, imala je svoj bend, međutim zbog posla i čestih selidbi nikako nije uspjela formirati svoj tim.

"Malo-pomalo sam radila, to jest jednu po jednu pjesmu, ovo je sad već četvrta ili peta koja je izašla, ali nikad se nisam mogla opredijeliti za neku izdavačku kuću ili se posvetiti tome u potpunosti zbog faksa i drugih obveza. No ova je pjesma bila malo jači projekt i odlučila sam se više dati u nju i pjevanje pa se nadam da će iduća uskoro osvanuti. Ne volim puno prije najavljivati, ali imamo već nove ideje i lagano se radi", otkrila je Ivana Isabella, koja već iza sebe ima spot za pjesmu ''Cura od skandala''.

S obzirom na to da je glazba dio njezina života još otkad je bila djevojčica, izdvojila je nekoliko uzora koji ju svojim talentom i radom inspiriraju.

"Imam ih dosta, iz različitih žanrova, od strane glazbe do domaće. Od stranih jako volim Jennifer Lopez, ona mi je kompletna pojava, a na našoj sceni ima onih koji su vokalno jaki kao što je Doris Dragović, njezine pjesme obožavam. Volim i neke mlađe poput Maje Šuput, koja je također kompletna osoba. Nemam sad nekog da kažem 'ja bih željela biti takva'. Svatko mi je fora na svoj način, ali ja gledam da napravim nešto svoje", zaključila je Ivana Isabella.

Ovih dana u showu "Ženim sina?" imali smo priliku vidjeti situaciju u kojoj je Ivana Isabella odlučila prijeći drugom kandidatu. Naime, od Josipa Kotlara prešla je Mateju Mlađenoviću.

"Matej mi se činio simpatičan kad smo se upoznali kod njega u klubu, nismo previše pričali, dečko je prišao, pružio ruku i upoznali smo se. On je svirao sa svojim bendom pa sam vidjela da se bavi glazbom kao i ja. Na prvu je ostavio jako dobar dojam i mislila sam da bi bilo fora jednom ga stvarno upoznati. Ali onda kako se dogodila ta svađa s Patricijom, tri-četiri dana bili smo u baš neugodnoj atmosferi. Nakupilo mi se svega i odlučila sam upoznati Mateja", objasnila nam je.

Zbog te odluke nije požalila jer, na kraju krajeva, kako sama kaže, trebala joj je neka promjena.

"Nije mi bilo žao. Prvo mi je bio malo bed reći Josipu da odlazim jer se nikad nismo posvađali, ništa si ružno nismo rekli, nikad nismo imali konflikt, nego me potreslo to sve s curama. ta svađa. Ali znao je i sam što se dogodilo i mislim da sam mu dosta dobro sve objasnila jer se na kraju ni uvrijedio ni naljutio, nego je rekao da smatra da sam dobro odlučila", otkrila nam je Ivana Isabella.

Za kraj smo je zamolili da pokuša usporediti njih dvojicu, s obzirom na to kakav su dojam kod nje ostavili.

"Slični su dosta karakterno, jako slični. Matej mi se čini da kao zna što traži i što želi jer je bio s dosta djevojaka, da više ne želi avanture, dok Josip ne zna što točno želi, nije odlučio što traži, pa sam sebe traži. Možda je Matej malo ozbiljniji u tom pogledu", zaključila je.

U show "Ženim sina?" odlučila se prijaviti radi radoznalosti, zanimalo ju je novo životno iskustvo, ali i da upozna Josipa Kotlara, koji joj se bio svidio karakterno. Danas ima nove prioritete i želje u životu, vezane za glazbu i glazbenu scenu, koje je ovih dana počela i ostvarivati, a mi joj želimo puno sreće u njihovu ostvarenju.