Ivanu Banfić pamtimo, među ostalim, po jakom make up-u dok je vladala domaćom glazbenom scenom.

Domaća pjevačica nekada je bila poznata po istaknutoj šminci.

Radi se o 49-godišnjoj Ivani Banfić koju najviše pamtimo po debeloj crti tušem na očima, no tako je to bilo kada je dance glazba vladala domaćom scenom.

No kako posljednjih nekoliko godina nije toliko u javnosti kao prije te se posvetila životu u prirodi, Ivana sve više cijeni prirodniji izgled.

Tako je nedavno s obožavateljima na Instagramu podijelila fotografiju lica bez trunke šminke te poručila kako se osjeća samopouzdano i u takvom izdanju.

"Najviše volim biti bez šminke, prirodna kakva jesam. Ok mi je i našminkati se za stage ili neki foto session volim i to. Da se svaki dan maljam od jutra do navečer.. to ne mogu, peče me i svrbi na licu i osjećam se nelagodno, kao da imam masku na licu. Onda stavim sjajilo na usta i malo trepavice i to je to. Pričaju neki... da što je žena starija treba se više šminkati i skrivati svoje godine. Ja sam ta koja jesam sa ili bez šminke i nemam problem izaći među ljude nenašminkana sa 49 godina", napisala je ispod fotografije te dobila brojne komplimente na račun izgleda.

Pjevačica se sa suprugom Krešimirom preselila u Staru Drenčinu kraj Siska gdje se bavi uzgojem organskog voća i povrća.