Ivana Banfić dala je veliki intervju za DNEVNIK.HR u kojem je pričala o svojem iskustvu u showu Survivor, ozljedi, glazbi, svojoj seoskoj idili, ali i događaju koji joj je u trenutku promijenio život.

Pjevačicu Ivanu Banfić, koja je obilježila hrvatsku dance scenu 90-ih, gledali smo i kao jednu od natjecateljica showa Nove TV Survivor.

Show je napustila zbog ozljede, a ekskluzivno za DNEVNIK.HR otkrila je kako se sada osjeća i koliko će potrajati oporavak.

"Definitivno mi je žao što sam na ovakav način napustila Survivor, a to je da sam ozbiljno povrijeđena. Nije se radilo o uganuću zgloba, već o frakturi gležnja. Nakon povratka iz Dominikanske Republike u Hrvatsku završila sam u Traumatološkoj bolnici u Zagrebu gdje sam odmah operirana, jer je stanje bilo ozbiljno. Operacija je dobro prošla i sada me čeka oporavak od nekoliko mjeseci", kaže nam Ivana Banfić.

Dodaje i kako će iskustvo u Survivoru, iako je bilo kratko, pamtiti cijeli život.

"Vrlo intenzivno, zabavno, zahtjevno, bolno, uzbudljivo, lijepo, emotivno i neobično iskustvo te jedna luda životna avantura. Ja sam avanturist u srcu i volim prolaziti kroz iskustva, a ovo mi je definitivno jedno posve novo iskustvo. Doduše, imala sam drugačiju sliku i očekivanja koja su bila nježnija i romantičnija. Karibi, palme, bijeli pijesak, novi ljudi, nova prijateljstva, prekrasna priroda. Imat ću vremena za ležati na bijelom pijesku i gledati u tirkizno more. Mogu bez hrane, to mi nije bio problem. Nagladovala sam se kroz život i karijeru... a i volim kokos. Nekoliko igara kroz tjedan, koje nisu toliko zahtjevne. Prije puta sam pregledala nekoliko serijala Survivora, malo se raspitala i zaključila sam da to mogu. Rekreativno se bavim treninzima čitav život tako da sam kondicijski u redu s time. Prošla sam sve psihofizičke testove i bila sam spremna, testovi su pokazali da sam 138 posto fizički spremnija od prosjeka žena u mojim godinama", priča Ivana.



Javnost ju je sada upoznala u drugačijem svjetlu, a evo kako je ona zadovoljna načinom na koji se predstavila u showu.

"Ne znam kako me javnost vidjela, to zna publika koja to prati i gleda. Ja sam uvijek ja, otvorena i iskrena prema publici. Nekome je to super što sam bila u Survivoru u 53. godini, nekome smeta, netko navija za mene, netko mi čestita na hrabrosti, netko bi me izbacio odmah – u stilu maknite ovu staru, što ona radi među mladima i slično. To je normalno, takav je show. To je igra i zabava, pa tako na to gledam. Ja sam dala sve od sebe na tim poligonima i igrama koje su za mene bile prezahtjevne. Kad sam vidjela one tobogane i da se moram s toga spustiti na glavu, pomislila sam što je meni ovo trebalo u životu, umjesto da uživam ispod palme i pijem koktele uz laganu masažu, ja gledam svoj kraj. Stvarno sam se bojala, bilo me strah. Rekla sam si - ajde sad, možeš ti to, preživjeti ćeš. Na samom početku u prvoj epizodi, svi gledaju, iščekuju... skakanje iz čamaca. Tko će prvi do obale, a ja zapnem u pijesku, nekom mulju i ne mogu van iz toga, moji su već svi došli na onu podlogu, a ja propadam sve dublje. Dolazi Roko, izvlači me i on zapinje u mulju i mi izgubimo. Mario Mlinarić je na moj račun zbijao šale, a ja bi se najradije vratila u onaj živi mulj neka me proguta. Zašto baš ja? Bilo mi je krivo i žao i bila sam ljuta na sebe, bilo me i sram u jednom trenutku, osjećala sam se kao kada sam bila na ispitu u osnovnoj školi i dobila lošu ocjenu. Pomislila sam, evo sad će me moji odmah nominirati. Najstarija sam, poznata sam i još sam zeznula na samom početku. Ne volim poraze u životu, nitko ih ne voli, očito je ovo bila još jedna škola kako se nositi sa porazima. Nije bilo ugodno u svakom slučaju. A onda mi je sinulo, ja sam pjevačica, radim show, zabavljam publiku i gledatelje. Sad se sigurno svi drže za glavu i komentiraju, mediji će imati o čemu pisati. Survivor je samo igra, tako sam to i shvatila", iskrena je Banfić.

A bi li sve ponovila da može?

"Sada kad sam već jednom prošla ovo iskustvo, ne bih se opet prijavila u Survivor. Bila sam, osjetila, vidjela, borila se i shvatila da to nije za mene. Gladovati, boriti se s gladijatorima 30 godina mlađim od sebe, prolaziti kroz poligone, a život je prekrasan. Ono što me Survivor naučio je zahvalnost na svemu – na životu, na hrani, na zdravlju, na prekrasnoj Hrvatskoj u kojoj je najljepše more, na obitelji i prijateljima, na mom krevetu, na civilizaciji, tehnologiji, apsolutno na svemu. Jer tamo nemaš ništa od toga, niti osnovu, a to je hrana za koju se moraš natjecati i kada si iscrpljen i umoran te rasporediti to malo energije da bi uspio proći te teške i zahtjevne poligone, stajati čitavo vrijeme na suncu na 30 stupnjeva, plus vlaga 100 posto. Ako sam zato završila u Survivoru da naučim zahvalnost na svemu što imam, hvala Survivoru", ističe.

Ivana kaže i kako je sudjelovanje u Survivoru bilo puno napornije od njezinih očekivanja.

"Bilo mi je prenaporno, nisam to tako zamišljala. Igre su bile svaki dan i to ozbiljni poligoni. Plivanje, trčanje s preprekama, gađanje i tako non-stop. Malo vremena za odmor, a sve to uz male količine hrane. Jako zahtjevno. Najteže mi je palo to što sam slomila gležanj i ozbiljno se povrijedila i to na ravnom u dvoboju s Milicom. Prošla sam sve te zahtjevne poligone i padnem na ravnom sa zvončićima i povezom. Dvoboj je bio prežestok i trebala se zaustaviti igra kada sam pala. Definitivno nisam za grubost, ali kad imaš povez preko očiju i ništa ne vidiš probude se neki drugi instinkti za koje ni ne znaš da postoje u tebi. Neki životinjski nagon za borbom", priča pjevačica.



Ono što će posebno pamtiti su ljudi koje je upoznala u showu, a kaže kako se zbližila baš sa svima pa zato nema ni favorita za pobjedu.

"Svi su dobri, mladi i kvalitetni ljudi, svi su mi dragi. To je moja druga obitelj. Povežete se, dijelite sve – i radost, i tugu, strah, ljubav, pobjedu, poraze, glad. Podrška koju pružamo jedni drugima je najljepši dio. Nije mi nitko išao na živce, prihvatila sam ljude takve kakvi jesu. Nikome od nas nije bilo lako. Kada sam se povrijedila i nisam mogla hodati, Kristian i Tomislav su me nosili na leđima i pomagali mi. Tu su pokazali da svoju ljudskost i snagu. Na tome sam im zahvalna doživotno. Takvi ljudi se ne zaboravljaju. Roko mi je posebno prirastao srcu. Ima u sebi tu jednu dobrotu i nježnost koje možda ni sam nije svjestan. Cure su super, snažne su. Volim ih sve i gledam svaku epizodu od kada sam se vratila doma. Navijam za njih, šaljem im pozitivu i snagu, bez obzira što nisam tamo. Želim samo da su svi dobro i da se sretno vrate kući kada im dođe vrijeme. Neka pobijedi najbolji i tko to želi i voli", govori Ivana.

Zanimalo nas je i kakva je atmosfera među kandidatima kada se kamere ugase, no Ivana nam nije htjela puno odati.

"Atmosfera je kao i u stvarnom životu. Malo gore, malo dolje, usponi i padovi. Sigurno vam neću otkrivati obiteljske tajne. To je samo naše i nije za javnost", kaže.

Što se tiče njezina privatnog života, Ivana ga zadnjih godina pokušava zadržati daleko od očiju javnosti, no dotakla se događaja koji je narušio njezin mir i obiteljsku idilu.

"Moj život se promijenio nakon potresa u Sisku, gdje sam živjela s obitelji. Trenutno ne živim tamo, moju seosku idilu i mir je srušio potres. Što će biti dalje i gdje ću živjeti, ne znam", govori pjevačica, koja ja i dalje ostala u glazbi.

"To što sam živjela u prirodi na selu, ne znači da sam prestala pjevati i nastupati. Radila sam i nastupala i dalje. Snimila sam i dvije nove pjesme 'Vrati me u disco' i 'Celebrity u vrijeme Covid krize'. Otvorila sam obrt za video produkciju i imam tim ljudi s kojima radim i snimam video razglednice raznih turističkih destinacija pod nazivom IBee Cooking Show #jedi_putuj_uživaj. Snimali smo Međimurje, Slavoniju i Srijem, Slavoniju i Baranju, Daruvar. Hrvatska ima stvarno što za pokazati od prirodnih ljepota, povijesti, gastronomije i zanimljivih ljudi i profesija. To je nešto novo s čime se bavim. I želim još posjetiti puno predivnih i zanimljivih destinacija i pokazati ih kroz film. Film o Međimurju je dobio nagradu za najbolji turistički film na Zagreb Tour film festivalu 2021." pohvalila se Ivana.

Osim novih pjesama, spotova i novih projekata, priprema i predstavu, pa se može reći da radi punom parom.

"Ja od glazbe nisam nikada otišla. Pjevam i dalje, snimam i dalje nove pjesme. Snimila sam super stvar u duetu s Lidijom Bačić. Trebale smo snimiti i spot za pjesmu 'Flashback', ali morali smo odgoditi snimanje zbog moje ozljede. Ne mogu stati na nogu, a ne želim biti u spotu na štakama. Tako da ćemo to snimati kad se oporavim da mogu plesati u spotu, pjesma je jako plesna i dance i bit će hit. Radim i na svojoj predstavi 'Čudesna šumica Ivane Banfić' s Velimirom Grgićem koji je napisao scenarij o mom životu i karijeri pjevačice u devedesetima prema autobiografskoj knjizi 'Devedesete', koju sam napisala. Puno toga radim i aktivna sam. Veselim se svemu tome, veselim se publici i koncertima. Trenutno mi je najvažnije da mi se zglob oporavi i dobro sve zaraste. I da ponovno stanem na svoje obje noge da mogu normalno funkcionirati i raditi ono što volim i u čemu sam odlična, a to su glazba i ples", zaključila je.

Na kraju je uputila i korisne savjete svima koji razmišljaju o prijavi u Survivor.

"Dobro se informirajte prije nego što se prijavite jer morate biti psihički i fizički jaki i spremni na gladovanje i odricanje. I definitivno će vam se život promijeniti kad se vratite. Ljudi će vas zaustavljati i tražiti autograme, ako ste gubili u igrama dobit ćete porciju. Meni je to sastavni dio života i pod normalno, a nekome tko nije bio javno poznat, nakon Survivora će biti sigurno poznat i ljude to zna šokirati, ne snađu se svi. U svakom slučaju, nezaboravno iskustvo", poručila je Ivana Banfić.

Grašo i Hana iznenadili dolaskom na Severinin rođendan, pogledajte tko se još pojavio na velikom slavlju! +25

Pogledajte kako se Severinina mama skockala za njezin rođendanski tulum, osvanula je njihova simpatična snimka +26