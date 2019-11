Show "Ženim sina" došao je svome kraju, a Ivan Vukelić otkrio nam je koliko mu je teško bilo donijeti odluku koju djevojku odabrati i dati prsten ili ne.

Veliko finale druge sezone popularnog showa Nove TV "Ženim sina" donijelo je mnoštvo izmiješanih emocija, neočekivanih obrata i konačno otkrilo koje djevojke su momci odabrali. Jedan od kandidata, Ivan Vukelić, bio je suočen s teškim izborom između dvije divne djevojke - Petre i Mirne.

Iako je na kraju prevagnula odluka da prsten da Petri, ni tu sve nije prošlo glatko. Ivan se, naime, do zadnjeg trenutka premišljao hoće li Petri staviti prsten na ruku, a kada je to i učinio - ipak je uspio izazvati njezin bijes.

''Petra, možda ja i nisam takav idealan muškarac za muža kakvog si želiš, ali bez obzira na to, ako ne simbol vječne ljubavi, simbol prijateljstva, onda bih te molio da preuzmeš ovaj prsten u znak zahvale", kazao je Ivan, što je Petru šokiralo. Iako je bila nezadovoljna Ivanovom ponudom, on ju je iz nekoliko pokušaja ipak uspio uvjeriti da prihvati njegov prsten.

Na kraju balade ljepotica je zaključila da Ivanu treba dosta podrške i uvjeravanja da izrazi svoje osjećaje, ali kada to konačno učini - ona u njih ne može sumnjati.

''Svi ti trenuci, kada me primi za ruku, kada me zagrli, navode me na to da jesam dobila odgovor da je njemu stalo i da želi nešto više. Kada bih gledala Ivana svaki dan tako sretnog i veselog, ne bih se više pitala što on osjeća jer bih znala da je on tu sto posto", rekla je Petra.

Ivan nam je pak otkrio kako ga je kod njegove odabranice osvojila spremnost i odlučnost na izazove. S obzirom na to da je i sam avanturist, bilo mu je bitno izabrati djevojku slobodna duha koja se ne boji avantura. Uz to, zaključio je i da su sve djevojke bile krasne, ali prstenja jednostavno nije bilo za sve.

Priznao je i kako mu je bilo jako teško donijeti finalnu odluku, a vjeruje da je tako bilo i ostalim mladićima. Što se tiče podrške njegove majke koja je tijekom cijelog showa bodrila svog sina, ona je apsolutna.

Ivan je zaključio kako ga je iskustvo sudjelovanja u showu obogatilo te je rekao kako je iznimno zahvalan na cijeloj priči, a osim toga, stekao je prijatelje s kojima će zasigurno ostati u kontaktu.