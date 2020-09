Ivan Todorić i Milica Mihajlović dobili su kćer.

Sin Ivice Todorića, 36-godišnji Ivan Todorić i bivša srpska manekenka Milica Mihajlović dobili su svoje drugo dijete, djevojčicu kojoj su dali ime Aria, što je Milica otkrila na svom Instagramu.

Par već ima sina Vida, kojeg je Milica rodila 2017. godine u privatnoj poliklinici u Švicarskoj, gdje inače žive, a njegovo je krštenje održano u Zagrebu.

Milica i Ivan zajedno su 11 godina, upoznali su se 2009. godine u New Yorku, gdje je ona nosila modnu reviju, a on boravio poslovno. Romansu su brzo počeli, no svoju ljubav zasad nisu odlučili okruniti brakom. Iste godine Milica je u Zagrebu upoznala i obitelj Todorić, a tijekom duge veze imali su i prekid od nekoliko mjeseci. Unatoč razdvojenosti Milica i Ivan ponovno su se pomirili u studenom 2013. godine, na proslavi njezina rođendana i od tada su nerazdvojni.