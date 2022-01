Ivan Temšić već je neko vrijeme u vezi s Gabrijelom Runjić, a par i živi zajedno.

Pobjednik posljednje sezone kulinarskog showa "MasterChef" Ivan Temšić osvojio je brojne simpatije nježnijeg spola i dobio tisuće novih obožavateljica i pratiteljica na društvenim mrežama, no njegovo je srce na njihovu žalost ipak već neko vrijeme zauzeto.

To je pošlo za rukom lijepoj Gabrijeli Runjić, a Ivan ju je spomenuo i pred kamerama u showu kada se nije mogao sjetiti boje njezinih očiju, no to mu sigurno nije zamjerila. Ivan na profilu na Instagramu ima nekoliko objavljenih fotografija s lijepom Gabrijelom, a one broje stotine lajkova. Par inače živi zajedno i dijele strast prema kuhanju.

"Predivni ste", "Prekrasni", "Ljepote mlade", poručili su im njegovi pratitelji.

Ivan je posljednjih nekoliko mjeseci u "MasterChefu" dokazao koliko je posvećen kuhinji, ali i koliko dobro barata kombinacijama okusa jela, te je osvojio prestižnu titulu i novčanu nagradu od 200 tisuća kuna. U borbi protiv Gorane Milaković, s neizvjesnim ishodom do samoga kraja, pobjedu je ipak odnio ovaj kulinarski iznimno vješt 26-godišnji student.

"Pobjeda je bila neočekivana do samog kraja, a to da će moj desert biti bolje izveden od Goginog, te da ću ujedno istim i pobijediti, nije bilo ni na kraj pameti", priznao je Ivan u intervjuu za DNEVNIK.hr.

Ispričao nam je i kako su se družili u MasterChef vili dok ih kamere nisu snimale.

"Bilo je svega, od sitnih prepirka, svakako konstruktivnih, druženja uz društvene igre, neuspjelih pokušaja vježbanja, ali u konačnosti sve se svodilo na divno druženje", govori. Naravno, puno se i kuhalo.

"Kuhanje u MasterChef vili je posebna priča, neko malo natjecanje samo za sebe, bez reflektora i kamera, zadovoljiti nepca ostalih ukućana. Tomo i ja smo najčešće bivali u kuhinji kroz cijelo druženje, ali svi su imali pojedinih trenutaka i kreativnih ideja. Tomo se svakako postavio i kao autoritet u samoj kući, više organizacijski", priča nam Ivan.

Ivan inače rodom iz malog sela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je prije sedam godine preselio u Split na studij građevine, a u grad pod Marjanom se nepovratno zaljubio.

"Jednom prilikom sam vlastitoj majci rekao da bih radije bio kruha gladan u Splitu, nego bio igdje drugo. Relativno mlad sam napustio svoju životnu okolinu, istraživao sebe, i usput zavolio način života u Splitu. Jednostavno mi odgovara okolina, i mislim da sam se u nju uklopio", zaključio je Ivan.

