Iako još ne zna kad će uploviti u bračnu luku, Ivan Šarić zna da bi bez previše razmišljanja potpisao predbračni ugovor. Zašto? Otkrio je našem Davoru Gariću u novom nastavku ''Paprenih kuglica''.

Zašto? Otkrio je našem Davoru Gariću u novom nastavku ''Paprenih kuglica''. Saznali smo i zanimljive detalje iz njegova života i karijere koje dosad nismo znali.

Za početak Davoru je otkrio kako je kao mali sanjao o karijeri vojnog pilota, detektiva, ali i svećenika, no nimalo ne žali što je postao komičar jer sve što ima može zahvaliti ljudskom smijehu.

"Da mi netko sutra kaže da od toga neću zaraditi ništa, ja bih se i dalje ovime bavio", odlučno poručuje te poziva publiku na svoj dosad najveći stand-up nastup, 2. listopada u Maloj dvorani Doma sportova.

Priznaje kako ga trema svaki put ubije 10 minuta pred nastup, no činjenica je da se karte prodaju kao lude, pa tu nema nikakvog straha. A onda su krenula pitanja o budućem vjenčanju.

"Ako to netko može organizirati, to bi bilo super", kroz smijeh govori Ivan te nastavlja. "Prije organiziram Dom sportova, 3000 ljudi, stand-up turneju, Ples sa zvijezdama nego vlastito vjenčanje. Ne znam zašto je to sve tako teško. Samo treba lokacija i pozvati ljude... Ja ću jednog dana samo popizdit i oženit se."

"Meni je tako svejedno, ja samo želim da toj osobi pored mene bude super, a onda se stvar zakomplicira jer ta druga osoba ne zna što je njoj super, a meni je svejedno. Stara, napravi što hoćeš." Druga osoba njegova je dugogodišnja partnerica Korana Gvozdić, a radi se o jednom od najslađih domaćih parova.

Dečki su se dotaknuli i teme depilacije, a cijeli video pogledajte u našoj galeriji.

