Ivan Šarić bio je prevelik za operacijski stol pa je osoblje bolnice moralo improvizirati.

Komičar Ivan Šarić uspješno je operiran nakon ozbiljnih zdravstvenih tegoba s kralježnicom u jednoj zagrebačkoj bolnici, a svoje vjerne obožavatelje na društvenim mrežama izvještavao je o svom stanju prije i nakon operacije.

Da je operacija i više nego uspješno prošla, svjedoči i to što je Ivan već ustao iz bolesničkog kreveta i prošetao se, a posljednjom objavom na Instagramu dodatno je nasmijao svoje pratitelje.

Naime, objavio je fotografiju iz operacijske sale na kojoj leži na operacijskom stolu, i to stolu koje je liječničko osoblje moralo produžiti jer je bio premalen s obzirom na njegovu visinu.

"Ako bolje pogledate prvu sliku, nisam stao na operacijski krevet pa su dodavali stol za moje noge. Velika zahvala cijelom timu specijalne bolnice i poliklinici i cijelom osoblju koje tamo radi. Doslovno ste mi spasili karijeru stand-up komičara. Hvala svima na porukama koji ste slali, lakše je prošlo s vama. E da, nazvao me jutros Željko Pervan: 'Ivane, molim te ne ostavljaj me samog tu!' Pa skoro su mi šavovi popucali. Uglavnom ako imate problema s kičmom, koljenom ili nekim zglobom, slušajte me pažljivo. Svi znaju nekog tko te sredi u 5 minuta. To su priče za djecu. Nemojte se zaj*******, odite na magnetsku rezonancu i onda pustite profesionalcima da naprave dijagnozu. Nešto će biti za fizikalnu, a neke stvari ne mogu jednostavno. Čuvajte se", napisao je Ivan u objavi.

Osim Željka Pervana, Ivanu su brz oporavak poželjeli i njegovi obožavatelji i prijatelji te mu u komentarima uputili stvarno lijepe riječi i želje za što brži oporavak.

"Brz oporavak želim", "Svaka čast na tolikoj pozitivi", "Brz oporavak, ljudino", "I dalje ćeš biti stand-up", "Svaka čast i brz oporavak", napisali su mu.