Ivan Rakitić proslavio je 32. rođendan i svima pokazao kako je proveo svoj dan.

Naš nogometni reprezentativac i igrač Barcelone Ivan Rakitić proslavio je svoj 32. rođendan i to u najljepšem društvu, onom svoje obitelji.

Dio slavljeničke atmosfere Ivan je odlučio podijeliti i sa svojim obožavateljima na profilu na Instagramu gdje je objavio fotografije s kćerima.

"Moje malene, one koje su mi promijenile život, one koje su mi promijenile dom, raspored, prioritete, one su moje ludilo, moje blagoslovljeno ludilo", napisao je uz fotografiju na kojoj pozira s kćerima Altheom i Adarom.

Slavljeničku fotografiju objavila je na svom profilu Raquel i to onu na kojoj razmjenjuju nježan poljubac.

Podsjetimo, Ivan je buduću suprugu upoznao još 2011. godine u Sevilli kada je potpisao za istoimeni klub, a ona je radila kao konobarica u jednom hotelu.

"Raquel je uvijek govorila da mora raditi pa ne može na spoj. Jedan dan prijatelj mi je javio da je došla u hotelski bar jer ima slobodan dan. Uskočio sam u automobil i otišao tamo. Prišao sam joj, izvukao stolac i rekao da sad mora izaći sa mnom jer ne radi. Izašla je na večeru sa mnom sljedeći dan i od tada smo zajedno", jednom je prilikom otkrio nogometaš.