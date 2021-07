Ivan Penezić je na Instagramu objavio golišavu fotografiju s plaže, a obožavateljice su ga odmah nagradile hrpom lajkova i komentara u kojima mu se dive.

Naš popularni pjevač skinuo baš sve sa sebe, čini se da je radio na mišićima, a dobio je i jako zanimljiv izazov

Pjevač našeg popularnog benda Pravila Igre, -godišnji Ivan Penezić počastio je svoje pratitelje na profilu na Instagramu golišavim prizorom, u kojem je naročito uživao onaj ženski dio.

Naime, Ivan je objavio fotografiju na kojoj pozira u potpunosti gol, a strateško je mjesto prekrio tek slamnatim šeširom.

"You can leave your hat on", citirao je riječi svjetskog hita uz fotografiju na kojoj mu društvo pravi i njegov kućni ljubimac Lex, ali nije poznato tko se nalazi iza kamere.

"Plačem, to je to", "Drži se dobro, svaka čast mladiću", "Joooj dobar si, čak je i Lex bez riječi", "Ništa ne vidim, žmirim kao Lex", "Predobro, uživaj", "Konačno nešto dobro danas", "Šteta kaj jači vjetar nije zapuhao", "Vidi gore ptica", "Kakve su ovo provokacije", "Moćna fotka", "Ivane, Ivane, tko bi se to od tebe nadao", "Ovo je pravi frajer", samo je dio brojnih komentara koje je dobio.

Fotorgafiju je u pričama na svom profilu na Instagramu podijelio i njegov kolega iz benda Goran Belošević i odmah mu postavio zanimljiv izazov.

"Ak moj brat Ivan Penezić skupi pet tisuća lajkova, skida šešir", napisao je Goran, a Ivanovi obožavatelji odmah počeli nizati lajkove.