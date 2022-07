Ivan Huljić snimljen je na koncertu britanskog glazbenika Jacka Savorettija na Tvrđavi Sv. Mihovila u Šibeniku, a čini se da je tamo došao sam.

Samozatajni sin Tončija i Vjekoslave Huljić, 34-godišnji Ivan Huljić, krenuo je roditeljskim stopama i također se bavi glazbom, no u javnosti ga se rijetko viđa i uspješno skriva svoj privatni život.

No fotografima nije mogao promaknuti na koncertu britanskog glazbenika Jacka Savorettija na Tvrđavi Sv. Mihovila u Šibeniku na kojem je, kako se čini, bio sam.

Naočiti Splićanin nije se obazirao na znatiželjne poglede i izgledao je kao da stvarno uživa u glazbi, a snimku s koncerta objavio je i u pričama na svojem Instagramu.

Ivan je nedavno snimljen u društvu pjevačice Jelene Rozge, s kojom ga se nekoć povezivalo u medijima, no vezu nikada nisu potvrdili te su je čak i demantirali.

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji koje je netko uslikao dok smo se družili, čak i nismo bili na samo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pažnju. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imat prijatelje i da mogu pit kavu s kim god ja poželim a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", izjavila je u to vrijeme Rozga za IN Magazin.

Inače, Ivan je nedavno postao ujak djevojčice Albe koju je njegova sestra Hana dobila s Petrom Grašom, a vijest o dolasku prinove u obitelj kratko je prokomentirao za IN Magazin.

"Šta god ti ja kažem to će bit prava tema, evo ja ću ti samo reći odlično", kazao je mladi Huljić uoči prvog Fusion world music festivala u Splitu, čiji je on umjetnički direktor.

Naša lijepa glumica i devet godina mlađi miljenik žena prvom zajedničkom fotkom na Instagramu obradovali obožavatelje! +26

Fatalna prva dama razorila je čak dva braka prije nego što se udala za predsjednika, a u šestom desetljeću pojavom još mami muške uzdahe! +26