Najmlađi sin Ivice Todorića Ivan Todorić nedavno je postao otac malenoj djevojčici, a njegova sestra Iva Todorić sada je otkrila i koje su ime dali djevojčici.

Najmlađi sin Ivice Todorića Ivan Todorić nedavno je postao otac malenoj djevojčici koju je rodila njegova partnerica Milica Mihajlović.

Ivanova sestra Iva Todorić pratiteljima je na Instagramu pokazala kako su nazvali djevojčicu.

Iva je podijelila video na Instagram priči na kojem pušta ružičasti balon u obliku srca u zrak, a u opisu videa napisala je: ''Za moju Milu''.

Podijelila je i fotografiju tek rođene djevojčice na kojoj ju beba drži za prst, a Iva je veselo napisala da je po šesti put postala teta.

Ivan i Milica imaju već dvoje djece, kćer Ariju i sina Vida. Zajedno su 11 godina, upoznali su se 2009. godine u New Yorku, gdje je ona nosila modnu reviju, a on boravio poslovno. Romansu su brzo počeli, no svoju ljubav zasad nisu odlučili okruniti brakom. Iste godine Milica je u Zagrebu upoznala i obitelj Todorić, a tijekom duge veze imali su i prekid od nekoliko mjeseci. Unatoč razdvojenosti Milica i Ivan ponovno su se pomirili u studenom 2013. godine, na proslavi njezina rođendana i od tada su nerazdvojni.

