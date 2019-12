Iva Jerković uživa u prvoj trudnoći, a sada je pokazala kako izgleda pred skori porod.

Jedna od najljepših Hrvatica Iva Jerković više se ne trudi sakriti koliko uživa u prvoj trudnoći pa na društvenim mrežama dijeli fotografije zaobljenog trbuščića.

38-godišnja Iva trenutačno je u osmom mjesecu trudnoće, do dolaska njezine kćerkice na svijet preostalo je jako malo vremena, a ona kao buduća majka doista blista. U to se možemo uvjeriti na njezinu profilu na Instagramu, gdje je objavila fotografiju na kojoj pozira u društvu prijatelja i prijateljica, a na kojoj se jasno vidi zaobljeni trbuh ispod crne uske dolčevite. Pažnju privlači i njezina dobra figura i činjenica da u trudnoći nije dobila puno kilograma.

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Sve što su mi rekli, ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, sretna sam jako, presretna, sve je tako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Uživam u stanju u kojem jesam i ne razmišljam o drugim stvarima. Opušteno i lagano jer mislim da je ovo period u kojem ja moram uživati", izjavila je Iva u intervjuu za IN magazin.

O trudnoći je prvi put progovorila u listopadu i otkrila kako ona nije bila planirana.

"Ništa nismo planirali, sve se nekako događa samo od sebe. Mi smo i dugo zajedno i nikada ništa i ne planiramo", rekla je tada o odnosu s ocem svog djeteta, poduzetnikom Josipom Antićem.