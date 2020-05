Iva Jerković objavila je novu fotografiju na profilu na Instagramu i oduševila svoje pratitelje koji joj se ne mogu prestati diviti.

Naša manekenka Iva Jerković, kojoj često tepaju da je jedna od najljepših Hrvatica, još je jednom potvrdila tu titulu i to fotografijom koju je objavila na profilu na Instagramu i izavala divljenje svojih pratitelja.

Čini se kako je Ivu majčinstvo dodatno propljepšalo, a da zablista u punom sjaju pobrinula se odlaskom u svoje najdraže salone ljepote i pohvalila se konačnim rezultatom na društvenim mrežama.

Uz fotografiju koju je okinula kao selfie u svom automobilu Iva je priznala da se malo sredila nakon tri mjeseca.

"Prelijepa žena", "Mamice, predivna si", "Stvarno si prelijepa, ne trebaš se ti previše dotjerivat, sve je na mjestu i bez toga", "Slatkiš", poručili su joj u komentarima među kojima se istaknuo i onaj pjevačice Nine Badrić "Koja si ti ljepotica".

Iva je u veljači rodila djevojčicu u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, a o trudnoći s poduzetnikom Josipom Antićem prvi je put progovorila u listopadu prošle godine.

"Super se osjećam, sretna sam i ispunjena. Ovo je puno bolje od svega što sam ikad čula. Još ne mogu vjerovati. Koliko god je to tu i taj trbuh se vidi, sve to, jako sam sretna, presretna. Sve je onako kako sam htjela, ali još ne mogu vjerovati da se sve to događa. Jedino po trbuhu to znam", izjavila je bila za IN magazin.