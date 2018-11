Pored Diega Siqueire, u finalu Supertalenta opet ćemo slušati i divan glas Ive Augustinović.

Nema koga Iva Augustinović nije oduševila izvedbom pjesme 'Over The Rainbow' kad se pojavila na audiciji, a sve je očarala još jednom u prvoj polufinalnoj emisiji nakon što je otpjevala pjesmu ''All By My Self'' Celine Dion. Upravo zbog ovog nastupa slušat ćemo je opet, i to u finalu Supertalenta.

''Jako, jako sam uzbuđena, mnogo je emocija u meni. Prvi nastup trema, drugi nastup sam imala malo problema s tehničkim stvarima'', rekla nam je odmah nakon što je saznala da će se trebati pripremati i za finalnu emisiju.

Priznala nam je da je i njoj, kao i Martini došlo da zaplače.

''Kada sam vidjela svoje navijače i publiku, i ljude koji me podržavaju, jednostavno, bila sam toliko emotivna da sam se jedva suzdržala'', otkrila nam je.

Žiri ju je, otkako su je prvi puta čuli, prozvao divom, a Iva i sama kaže da se ovoga puta zbilja tako i osjećala, iako se bojala da će je na početku omesti tehničke problemi.

''Na kraju mislim da je sve uspjelo kako treba'', zaključila je.

