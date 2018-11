Iva Augustinović progovorila je o svom dečku i otkrila kako održavaju vezu na daljinu.

Finalistica showa Supertalent Iva Augustinović u vezi je sa studentom građevine Ivanom koji joj je velika podrška u svemu što radi.

Iva i Ivan su već neko vrijeme u ozbiljnoj vezi, iako on živi poprilično daleko od Graza u kojem ona trenutno pohađa studij.

"Moj dečko studira građevinu u Osijeku i radio je tamo jedno vrijeme, ali sada radi u Bosni i Hercegovini na izgradnji jednog važnog mosta, između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Naša veza je nažalost na daljinu i to je jako, jako teško ali jednostavno ako su ljudi spremni na učiniti sve jedno za drugo, onda se sve to da organizirati da sve bude ok", objasnila je Iva.

Tko zna, možda bi kao stručnjak mogao napraviti i neki most od Bosne do Graza.

"Za to su me mnogi zezali, nikad se ne zna. On u Grazu nije toliko često jer stvarno ima mnogo obaveza, nema mnogo slobodnih dana. No dođe za ljeto, Božić, kada su neki praznici ja idem kod njega pa se tako viđamo" otkriva Iva.

Iako se rijetko viđaju, često se čuju telefonom bez obzira na cijenu.

"Glupo bi bilo reći svakih sat vremena, ali tako je. Uglavnom, ako ne možemo telefonirati onda se dopisujemo, ako je na sastanku to mi javi. A pričamo najviše preko društvenih mreža".

Iva nam je otkrila da su se nedavno desile i zaruke te da svakako planiraju brak, a veze na daljinu se ne boji.

"Ima istine i u tome, ali ako su ljudi stvoreni jedno za drugo, ako su se spremni žrtvovati onda nema problema", zaključila je Iva.

