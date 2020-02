View this post on Instagram

Prije par godina kada su na In magazinu komentirali zene rukometasa za vrijeme nekog prvenstva naletili su i na mene, prvo sta su rekli bilo je da imam kilu sminke uvijek na sebi, na sto se prvi moj muz nasmijao i prokomentirao, ako netko hoda bez sminke vjecito, osim za izlaske onda si to ti i tako jeste. Napunila sam 37 godina, bora nemam, zasto nemam bora? Ne ne trackam se nikakvim skupim kremicama, a trenutacno koristim kremu za bebe, ali cijeli zivot pazim na svoje lice i svoju suhu kozu njegujem sa kremom koja mi u tom trenutku odgovara (nivea, vitamin e ulje, la roche, nuxe, reviderm, sada bubchen krema za djecu...) , kada sam zivjela u Zagrebu ili malo blize Zagreba odlazila bi najboljoj kozmeticarki u gradu Ivanka Kosanovic u kozmeticki studio Madame, koja me uvijek lijepo savjetovala, sta i kako raditi kada je moja koza u pitanju i sada u ovim godinama jako sam joj zahvalna na tome, kao i na genetici, majci koju sam uvijek kao mala gledala kako se tracka sa kremama i uljima, da bi imala lijepu kozu, sto danas i ima, tako da bez njegovanja lica od malena, pa do sada nista od ovog lica bez ijednog filera, u ovim godinama, ne bi bilo moguce! Zato trackajte se i jedite brokulu 😂, nadodao bi moj Mirko!