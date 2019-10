Već u trećoj epizodi showa ''Ženim sina?'' postalo je burno.

Nakon što su kandidati druge sezone showa ''Ženim sina?'' na prvim spojevima upoznali djevojke, vrijeme je da zajedno s njima krenu u avanturu života. Već na prvom druženju među nekim natjecateljima počele su frcati iskre, a kod nekih je došlo i do žestokih obračuna.

Najburnije bilo je kod Vukelića, koji je djevojke najprije odlučio odvesti na jogu s majkom Dubravkom.

''Mislim da nas je odveo na jogu da vidi koliko smo fleksibilne, kako izgledamo u tajicama, topićima, da može uskočiti i pomoći'', zaključila je Jelena, dok je Petra kazala kako Ivana i mamu ne može nikako spojiti s jogom.

Nakon druženja na satu joge Ivan je djevojke odlučio baciti u žrvanj te ih je odveo u kazalište ne bi li vidio kako će se snaći u ulozi glumica. Podijelio im je tekst iz drame Romeo i Julija, koji su morale naučiti, no kako je kazao, svaka improvizacija dobro je došla, a najbolja među njima osvaja spoj s njim. Među svim Julijama Ivan se na kraju odlučio za Petru, čija mu se gluma, kao i vladanje scenom te međusobna kemija, najviše svidjela. ''Petra me ugodno iznenadila svojim nastupom, čak do te mjere gdje sam se ja malo zblokirao“, objasnio je Ivan svoj izbor, no to se nije svidjelo natjecateljici Nevenki, koja je tražila objašnjenje zašto je baš Petra pobijedila.

''Hoćeš reći da ništa nije frcalo međusobno?“ priupitao ju je Ivan vidno iznerviran, na što mu je Nevenka odgovorila: ''Nije ništa frcalo, ali nije ništa bilo blistavo!'' zaključila je.