Iris Rajčić na Instgramu se javila s Poljuda gdje je bodrila supruga Marka Livaju na utakmici protiv Rijeke, a nakon Hajdukove pobjede i osvajanja Kupa uletjela je u svlačionicu.

Supruga Marka Livaje, Iris Rajčić, s njim je proslavila veliku pobjedu Hajduka nad Rijekom i osvajanje Hrvatskog nogometnog kupa.

S Poljuda se javila na svojem Instagramu gdje je objavila video u kojem pjeva "Ja ne mogu drugo nego da ga volim", a podijelila je i fotke na kojima pozira sa suprugom koji drži trofej uz koje je poručila: "Hajduk živi vječno!"

U pričama na Instagramu Iris je objavila i video iz svlačionice Hajdukovaca u kojem strastveno ljubi supruga nakon utakmice.

Iris i Livaja zajedno imaju dvoje djece, kći Elizabet i sina Lorenza, a vjenčali su se nakon osam godina veze u crkvi svetog Stjepana u Splitu, početkom svibnja. Nedavno je dala veliki intervju za Slobodnu Dalmaciju u kojem se, među ostalim, osvrnula i na koje čuje zbog toga što je žena nogometaša.

"Znam da neki komentiraju: 'Hm, ona je žena nogometaša, njoj je upala sikira u med, ne'š ti, to je život malo od dućana do dućana...'Žena je u životu nogometaša sve, ali sve! Ako želiš da tvoj muž bude na sto posto, onda i supruga mora od sebe dati sto posto. Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko", pojasnila je Iris.

