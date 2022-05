Iris Rajčić dva tjedna poslije svadbe s Markom Livajom dala je intervju za Slobodnu Dalmaciju u kojem je otkrila pokoji detalj iz njihovog privatnog života.

Iris Rajčić i Marko Livaja prije dva su tjedna stupili u brak nakon dugogodišnje veze, a iako o vjenčanju nisu puno otkrivali niti davali izjave, Iris je sada odradila i intervju za Slobodnu Dalmaciju.

Novinare su zanimale razne pikanterije iz njihova privatnog života, a ona je pokoji detalj i podijelila.

Otkrila je da uživa u obiteljskom životu te da najviše vremena provodi s djecom. Dan započinje poprilično rano zbog Markovog odlaska na treninge i brige oko 8-godišnje kćeri Elizabete i 1-godišnjeg sina Lorenza, ali ponekad nađe i slobodno jutro koje ona i Marko iskoriste za odlazak na kavu, ali svako njegovo pojavljivanje u javnosti za sobom povlači i puno obožavatelja.

''Ako je lijepo vrijeme, iziđemo malo. Sasvim obično, ali popraćeno i svim onim: ''Može dres, može karta, provjerite molim vas je li ovo Markov potpis na dresu, pa onda ja izigravam CSI, FBI... Može li video za sretan rođendan, pa može li video za sve najbolje za svetu pričest?'' Ima tu raznoraznih želja – može li Marko doći ovdje, može ondje... Ja još uvijek u podrumu ne štampam dresove, ne tiskam karte, ali stvarno se trudim, koliko god mogu, svima udovoljiti'', našalila se.

Otkrila je i da jako voli kuhati te da ju to opušta, a najzabavniji dio intervjua sigurno je njezina perspektiva njihova nedavnog vjenčanja.

Kaže kako na dolasku na vjenčanje nije tražila nikoga da ju zaštiti od kiše, ali su se odjednom oko nje stvorili ljudi s kišobranima i pokrili je.

Osvrnula se i na komentare koje čuje zbog toga što je žena nogometaša.

''Znam da neki komentiraju: ''Hm, ona je žena nogometaša, njoj je upala sikira u med, ne’š ti, to je život malo od dućana do dućana...'' Žena je u životu nogometaša sve, ali sve! Ako želiš da tvoj muž bude na sto posto, onda i supruga mora od sebe dati sto posto. Moj život, naš život, trenutno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina, i to je to, i onda ćemo sada posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni ništa to nije teško, jer to je moj Marko'', pojasnila je Iris.

Da je stvarno zaljubljena u njega, Iris nije sakrivala, a Marka je opisala kao nepredvidivu osobu te osobu koja ne priča puno nego radi i da najviše uživa u krugu svoje obitelji, a pohvalila ga je i da ponekad zna napraviti salate, ispeći meso ili smutiti kašicu za djecu.

