Manekenka Irina Shayk objavila je novu fotografiju sa snimanja Chanelove kampanje, a fotografi su je uhvatili i u društvu bivšeg supruga Bradleyja Coopera.

Irina Shayk (35) uspješno žonglira između karijere supermodela i odgoja svoje djevojčice koju ima s bivšim suprugom Bradleyjem Cooperom, a ova ljepotica iznenadila je sve najnovijom kampanjom.

Naime, Irina je na Instagramu objavila fotografiju sa snimanja nove kampanje za Chanel, a na fotografiji se skinula do kraja. Strateške dijelove tijela prekriva joj samo Chanelov znak, no to je bilo dovoljno da se svi slože kako u svakom izdanju izgleda besprijekorno. Dobila je niz komplimenata na svoj račun, a već na početku vikenda fotografi su je uhvatili u ležernom izdanju.

Irinina i Bradleyjeva kćer Lea ovoga vikenda slavi četvrti rođendan, a ponosne roditelje fotografi su uhvatili u prijateljskoj šetnji New Yorkom. Otpratili su svoju mezimicu u vrtić, a sudeći prema fotkama, dobro su je opremili za proslavu rođendana s prijateljima. Malena Lea na sebi je imala rozu haljinu te krunu na glavi, a djelovala je sretnije no ikada.

Irina i Bradley su bili zajedno od 2015. do 2019. godine, kada se šuškalo da Bradley ljubi pjevačicu Lady Gagu s kojom je snimao film "Zvijezda je rođena". Krajem prošle godine se šuškalo da se par pomirio jer su viđeni s kćerkicom u šetnji u prisnom odnosu i oboje su blistali te se nisu prestali smijati.

Shayk i Cooper u nekoliko su navrata komentirali kako su se razišli mirno te su ostali u dobrim odnosima zbog svoje kćeri. Manekenka i dalje radi punom parom, a njezino se bogatstvo procjenjuje na 25 milijuna dolara.