Irina Shayk podržala je Bradleyja Coopera na premijeri njegova novog filma "Nightmare Alley", i to nakon glasnih šuškanja da se bivši par pomirio.

Slavna manekenka ruskih korijena Irina Shayk ukrala je show na svjetskoj premijeri filma "Nightmare Alley" u New Yorku, gdje se pojavila kako bi podržala svojeg bivšeg partnera i filmsku zvijezdu Bradleyja Coopera, koji u njemu igra glavnu ulogu, a ovih se dana šuška i da je bivši par svojoj ljubavi odlučio dati još jednu šansu.

35-godišnja Irina zablistala je u seksi odijelu s prugicama, dok je grudi prekrila tek neobičnim kožnim detaljem, a cijeli je outfit malo toga ostavio mašti. Na crvenom je tepihu pozirala sama i s kolegicom Stellom Maxwell, dok je Bradley pred fotografe izašao sam u elegantnom odijelu s kravatom.

Glasine o njihovu pomirenju pojavile su se nakon prisnih šetnji s njihovom kćeri Leom De Seinom u koje sve češće zajedno odlaze i izmjenjuju tople zagrljaje i nježnosti.

Irinina i Bradleyjeva romansa započela je u svibnju 2015. godine, nedugo nakon što je on prekinuo vezu sa Suki Waterhouse, a ona s Cristianom Ronaldom i već godinu dana kasnije objavili su vijest da čekaju dijete. No, par se s vremenom sve više udaljavao i ljubavi je došao kraj 2019. godine, nakon što je Bradley snimio film "Zvijezda je rođena" s Lady Gagom i nakon što se šuškalo da su njih dvoje više od prijatelja, iako su to negirali.

Irina i Bradley su nakon prekida ostali u dobrim odnosima, a jesu li se ljubavne iskrice uistinu ponovno rasplamsale, vrijeme će tek pokazati.

