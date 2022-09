Irina Shayk plijenila pažnju na 79. Filmskom festivalu u Veneciji gdje se pojavila s minimalno šminke na lijepom licu.

Gdje god da se pojavi, jedna od najpopularnijih i najtraženijih manekenki današnjice Irina Shayk izazove veliku pažnju, a tako je bilo i na 79. Filmskom festivalu u Veneciji gdje je očarala sve redom.

36-godišnja ljepotica ruskog porijekla za crveni je tepih odabrala satensku crnu haljinu s otvorenim leđima i širokim šlepom. Od šminke na licu gotovo nije imala ništa osim crnog eyelinera i maskare te tako još jednom pokazala zašto su je prozvali jednom od najljepših na svijetu i zašto se svi dive njezinom prirodnom izgledu.

Irina se ovih dana našla u svjetskim medijima nakon što su krenule glasine o njezinu pomirenju s glumcem Bradleyjem Cooperom s kojim dijeli kćer Leu De Seinu. A potaknuli su ih oni sami jer su se pohvalili kako zajedno uživaju na Bahamima gdje su pozirali su zagrljeni i nasmijani, a fotografije s odmora na Instagramu je objavila Irina te je u opis stavila emotikon srca.

Počeli su se viđati 2015. godine, a dvije godine kasnije dobili su kćer Leu De Seinu. Manekenka je prekinula s Cooperom u lipnju 2019. godine kada se šuškalo da on ljubi pjevačicu Lady Gagu, s kojom je snimio film "Zvijezda je rođena". Bradley i Gaga te su glasine negirali, a izvor blizak manekenki kasnije je otkrio pravi razlog njihova prekida.

"Irina se zaista nadala kako će zajedno izgraditi budućnosti i mislila je da će nakon rođenja djeteta stati pred oltar, no to se nije dogodilo. Htjela je više od Bradleya u svakom pogledu i bila je nesretna jer je smatrala da on previše vremena posvećuje poslu", kazao je izvor za Entertainment Tonight.

Nije dobivala dovoljno njegove pažnje, a sve su otežale i učestale svađe. Oni su vrlo različite osobe i jednom kad su shvatili da je dijete jedino to ih drži zajedno, odlučili su da je vrijeme za prekid", objasnio je.

Shayk i Cooper u nekoliko su navrata komentirali kako su se razišli mirno te su ostali u dobrim odnosima zbog svoje kćeri, a često su svi troje provodili vrijeme zajedno.

Irina je nakon prekida imala kratku romansu s reperom Kanyeom Westom i to u vrijeme dok se on razvodio od Kim Kardashian, a poslije njega je bila u vezi trgovcem umjetnina Vitom Schnabelom.

U prošlosti je ljubila i jednog od najuspješnijih nogometaša današnjice Cristiana Ronalda. Njih dvoje vezu su zpočeli 2010. nakon što su se upoznali na snimanju reklame za poznati brend i bili su skupa pet godina prije nego što su objavili u rujnu 2015. da su prekinuli. Tada su kružile glasine da se manekenka nije slagala s Cristianovom majkom, s kojom je on jako blizak i drži do njezina mišljenja.

Irinu su povezivali i s modnim dizajnerom Riccardom Tiscijem, kojem je nekoliko puta bila pratnja na zabavama. No talijanski dizajner voli muškarce, a neko su vrijeme kružile glasine kako ga s reperom Kanyeom Westom veže nešto više od prijateljstva.

Živjela je kao u snu, a danas živi u kolibi i pere rublje u rijeci: "Daleko je to od milijarderskog načina života, jedna noć kriva je za sve" +3

Nives u badiću koji malo toga pokriva pokazala kako je izgledala prije 13 godina: "Pronađi razliku!" +26