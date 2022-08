Irina Shayk i Bradley Cooper potaknuli su glasine o pomirenju fotografijom sa zajedničkog ljetovanja na Bahamima na kojoj poziraju zagrljeni.

Manekenka Irina Shayk i glumac Bradley Cooper potaknuli su glasine o pomirenju fotografijama sa zajedničkog ljetovanja.

Bivši partneri trenutno zajedno uživaju na Bahamima gdje su pozirali su zagrljeni i nasmijani, a fotografije s odmora na Instagramu je objavila Irina te je u opis stavila emotikon srca.

Oboje su se pohvalili i isklesanim tijelima, a pokazali su i kako se zabavljaju sa svinjama i drugim životinjama na otoku.

Podsjetimo, Irina i Bradley počeli su se viđati 2015. godine, a dvije godine kasnije dobili su kćer Leu De Seinu. Manekenka je prekinula s Cooperom u lipnju 2019. kada se šuškalo da on ljubi pjevačicu Lady Gagu, s kojom je snimio film "Zvijezda je rođena".

Bradley i Gaga te su glasine negirali, a izvor blizak manekenki kasnije je otkrio pravi razlog njihova prekida.

"Irina se zaista nadala kako će zajedno izgraditi budućnosti i mislila je da će nakon rođenja djeteta stati pred oltar, no to se nije dogodilo. Htjela je više od Bradleya u svakom pogledu i bila je nesretna jer je smatrala da on previše vremena posvećuje poslu", kazao je izvor za Entertainment Tonight.

"Nije dobivala dovoljno njegove pažnje, a sve su otežale i učestale svađe. Oni su vrlo različite osobe i jednom kad su shvatili da je dijete jedino to ih drži zajedno, odlučili su da je vrijeme za prekid", objasnio je.

Shayk i Cooper u nekoliko su navrata komentirali kako su se razišli mirno te su ostali u dobrim odnosima zbog svoje kćeri, a često su svi troje provodili vrijeme zajedno.

Irina je nakon prekida imala kratku romansu s reperom Kanyeom Westom i to u vrijeme dok se on razvodio od Kim Kardashian, a poslije njega je bila u vezi trgovcem umjetnina Vitom Schnabelom.

U prošlosti je ljubila i jednog od najuspješnijih nogometaša današnjice Cristiana Ronalda. Njih dvoje vezu su zpočeli 2010. nakon što su se upoznali na snimanju reklame za poznati brend i bili su skupa pet godina prije nego što su objavili u rujnu 2015. da su prekinuli. Tada su kružile glasine da se manekenka nije slagala s Cristianovom majkom, s kojom je on jako blizak i drži do njezina mišljenja.

Irinu su povezivali i s modnim dizajnerom Riccardom Tiscijem, kojem je nekoliko puta bila pratnja na zabavama. No talijanski dizajner voli muškarce, a neko su vrijeme kružile glasine kako ga s reperom Kanyeom Westom veže nešto više od prijateljstva.

