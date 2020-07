Ireland Baldwin uhvaćena je kako pije i pleše u bikiniju na pješćanoj plaži, a za znatiželjne poglede drugih kupaća nije niti malo marila.

Američka glumica i manekenka Ireland Baldwin snimljena je kako se ludo zabavlja na jednoj pješčanoj plaži s dečkom, glazbenikom Coreyjem Harperom i prijateljicama, a cijelo vrijeme iz ruku nije ispuštala bocu vodke koja je sudeći prema fotografijama poprilično utjecala na njezino raspoloženje.

24-godišnja kći Aleca Baldwina i Kim Basinger, u zelenom bikiniju koji je jedva obuzdao njezine bujne obline, dok je skakutala i kupala se u moru, nije marila što je gleda gotovo cijela plaža i što je na meti paparazza u takvom izdanju. Ona je odlučila uživati i bilo ju je baš briga, nije se obazirala ni na to što je uspjela zaprljati badić pijeskom.

Kako će ovaj put reagirati tata Alec ne znamo, ali poznato je da često javno negoduje što njegova kći često privlači pozornost golišavim fotografijama na društvenim mrežama.

Tako je primjerice nakon što je objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola na terasi u New Yorku, Alec ju je otvoreno pitao "Oprosti, što?" te pokupio brojne lajkove.

Nekoliko joj je puta poručio i "ne, jednostavno ne", no njezina želja za slavom očito je veća od bilo kojeg njegova komentara.

Ipak, Ireland je nekoliko puta u javnim istupima dala naslutiti kako ona i tata nisu toliko bliski, no uspijevaju funkcionirati. Također, ona živi u Los Angelesu, a on u New Yorku s drugom suprugom Hilarijom Thomas, s kojom ima još četvero djece.