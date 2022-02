Alice Evans i Ioan Gruffudd razveli su se prije godinu dana, a on je sada zatražio zabranu prilaska protiv svoje bivše.

Zvijezde filma "101 Dalmatiner" Alice Evans i Ioan Gruffudd slovili su kao jedan od najstabilnijih glumačko-ljubavnih parova, a danas se o njima piše zbog nesuglasica koje imaju nakon ljubavnog kraha. People piše kako je Ioan zatražo zabranu prilaska protiv svoje bivše supruge.

U prijavi piše kako traži da se ne smije približiti na više od 90 metara njemu i njegovoj djevojci, glumici Bianci Wallace, a ne smije ga ni kontaktirati na bilo koji način. Priznao je kako je bivšoj rekao u ljeto 2020. godine da nije sretan u braku, no nije se nadao onome kako je ona reagirala.

"Cijelo vrijeme mi je govorila da će početi o meni širiti glasine, prodati lažne vijesti medijima te da će mi uništiti karijeru", stoji u njegovoj prijavi.

Podsjetimo, vijest o razvodu je putem društvenih mreža objavila upravo Alice, a njezina je poruka mnoge zbunila. "Tužna vijest. Moj voljeni suprug, moja srodna duša tijekom 20 godina, Ioan Gruffud objavio je da sljedećeg tjedna napušta obitelj. Naše kćeri i ja smo jako zbunjene i tužne. Nije nam rekao nikakav drugi razlog, samo taj da me više ne voli. Jako mi je žao", napisala je onda na Twitteru te je odmah obrisala sve, no njezina se poruka počela širiti internetom.

Ubrzo nakon toga Alice i Ioan su odlučili objaviti i zajedničku objavu kako bi pokušali popraviti ili ublažiti nastalu štetu.

"Kao što pretpostavljate, ovo je jako težak period za našu obitelj, ali nastavit ćemo predano odgajati našu djecu. Hvala što poštujete našu privatnost", izjavili su tada.

"Nisam ja obrisala objavu sa svojeg Twittera, to je on učinio. Sve dok me netko psihički muči i ušutkuje, onda ću i ja pustiti naše prljavo rublje u javnost", napisala je, na što su njezini pratitelji kritički reagirali i poručili joj kako društvene mreže nisu mjesto za rješavanje takvih problema. Alice nije odustala pa se ovih dana ponovno oglasila i otkrila kako ju je Ioan tri godine varao s mlađahnom djevojkom.

"Ispostavilo se da nakon što mi je muž dvije godine govorio da sam loša osoba i previše dosadna, zbog čega nije htio imati odnose sa mnom, da je imao ljubavnicu. Tri godine se povlačio s njom meni i djeci iza leđa. Sretno, Bianca!", napisala je Alice.

Alice Evans i Ioan Gruffudd upoznali su se 2000., a vjenčali 2007. godine. Zajedno imaju dvije kćeri, 12-godišnju Ellu i 8-godišnju Elsie.

