Rajko Dujmić iza sebe je ostavio više od dvije tisuće pjesama i tako obilježio jedno cijelo glazbeno razdoblje te povezao generacije. Skladao je i neke od pjesama koje su obilježile Hrvatsku.

Rajko Dujmić jedan je od autora pjesme koju mnogi smatraju našom drugom himnom. 'Moju domovinu' skladao je sa Zrinkom Tutićem početkom Domovinskog rata. Bila je to poruka glazbenika okupatorima. Rajko Dujmić je otišao, ali 'Moja Domovina' još će dugo biti pjesma koja budi snažne emocije u svima nama.

"Ja sam glazbi, hrvatskoj i uopće, dao cijelog sebe. Ja ne znam drugo. Ne znam drugačije", rekao je Rajko u jednom intervjuu.

"Najnegativnije je kad živiš od glazbe, a najpozitivnije kad živiš za glazbu. I time je sve rečeno", istaknuo je skladatelj. Dujmić je često znao reći da premalo govori, no zato se sjajno izražavao pjesmama. Svoj talent je prepoznao još u najranijem djetinjstvu.

"U vrtiću smo učili 'Bratec martin'. I onda sam ja uzeo tu violinu i odmah je sve štimalo. Bog mi je dao uho", ispričao je glazbenik. Dujmić je najveći dio svoje glazbene karijere proveo u Novim fosilima, a u karijeri je napisao oko 2000 pjesama. Mnoge su generacije odrasle uz njegove hitove poput "Milene", "Košulje plave" i njemu najomiljenije - "Za dobra stara vremena" koju je skladao za klavirom.

"Onda sam uzeo gitaru i ako je dobro zvučala i uz gitaru, ta komparacija dva harmonijska instrumenta, ako na oba djeluje istom emocionalnošću, onda vrijedi", prisjetio se Rajko. I vrijedila je te je postala bezvremenski hit, kao i 'Rock me baby' kojom je grupa Riva pobijedila na Euroviziji 1989. godine, što je smatrao svojim najvećim uspjehom.

"Emilija je imala kosu kao sada, to je bilo najteže. Morala se ošišati, kako je plakala...", otkrio je Dujmić. Pisao je pjesme za mnoge velikane poput Jasne Zlokić, dok je Jasmina Stavrosa nagovorio na pjevačku karijeru te mu smislio i ime. No neke je znao i odbiti.

"Bila je i Severina kod mene doma, mislim da je imala 14 ili 15 godina, bila je puno premlada. Nikad ne uzimam na dušu sudbinu nekoga tko nije godinama dovoljno zreo da može u svoje ime potpisivati bilo kakve papire", ispričao je glazbenik.

Zbog svog doprinosa glazbi 2013. dobio je Porina za životno djelo.

"Dragi Porine, dugo sam te gledao u tuđim rukama, konačno se vraćaš kući", istaknuo je Dujmić.

Za života je za malo čime žalio, no jednu stvar je često isticao. "Jedino mi je žao što je dragi Bog i nebo, zovite kako hoćete, što su mi uzeli neke drage ljude koji bi mi dana jako, jako prijali. Ne materijalno, nego da sjednem uz njih i da velim 'ej, kako je dobro vidjeti te opet' ", ispričao je skladatelj.

Kolege glazbenici šokirani su viješću o smrti Rajka Dujmića. Svi su se nadali da će se Rajko ipak probuditi iz kome i oporaviti. "Imao je u sebi nešto što ga je proganjalo godinama, odlazak bliskih ljudi, uključujući i grupu Nove fosile", ispričao je glazbenik Tonči Huljić.



"Cijeli moj život jer vezan uz njega i bio je genije i utjeha je da će iza njega ostati pjesme, iskrena sućut obitelji i prebolno je to", rekla je Sanja Doležal.



"Jednom prilikom radio je kompilaciju svojih pjesama i zvao je izvođače koje cijeni i ja sam bio sretan što me zvao, pjevao sam svoju najdražu pjesmu novih fosila 'Ako se rastanemo' i zvao me dva tri dana nakon toga i bio je sretan kao dijete", prisjetio se Petar Grašo.



"Ne mogu tugu koju osjećam pretočiti u riječi...To si ti znao s notama, utkati u njih radost, ljubav, svoje veliko nježno srce... Hvala Ti za svaku pjesmu, posebno za onu koja mi je promjenila život. Nestvarno mi je da se opraštam od Tebe. Sretan Ti put mili Rajko", oprostila se od skladatelja Emilija Kokić koja je surađivala s Dujmićem na pjesmi "Rock Me Baby" koja im je donijela pobjedu na Eurosongu 1989.

"Umjetnička duša, pjesnička duša, jedan zaigrani dječak, obožavao je moje stihove i kad bih mu ih recitirala, često je plakao", ispričala je Alka Vuica.

"Kao da je umrlo pola mene šta da kažem genije, on je bio hrvatski mozak, ne znam zašto ga je Bog tako rano uzeo", rekao je Jasmin Stavros.

"Dragi Rajko, zašto zašto zašto, puno smo prošli bio si dio naših života ne samo publike nego i nas kolega", istaknula je Zdenka Kovačićek.

"Pričali smo kako ima jako srce i kako su mu svi organi zdravi i nadali smo se kako će to ići ka dobrome", rekao je Vlado Kalember.



"Budući da pjesme žive i nastavljaju život svog autora, ipak sam donekle sretan što će ostati u našim srcima putem svojih pjesama, jednu posebnost koju imam koju drugi nemaju su pisma koja mi je pisao i koja ću sad ponovno pročitati", ispričao je Jure Popović.

"Meni omiljene pjesme su uvijek bile 'Plava košulja', 'Tonka', 'Ključ je ispod otirača', tako da će Rajko još dugo živjeti u nama kroz pjesme, tako da rajko neka ti je vječna slava i hvala", rekla je Indira Levak.