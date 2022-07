Yigit Kocak osvojio je simpatije publike kao Omer iz "Snage obitelji" i na Instagramu broji preko 2 milijuna pratitelja, a tamo izgleda dosta drugačije nego u seriji.

Glumca Yigita Kocaka trenutačno gledamo kao mladog i zgodnog Omera u dramskoj seriji "Snaga obitelji" u kojoj se zajedno sa svojim bratom i sestrama bori sa životnim nedaćama nakon što su im oba roditelja stradala u nesrećama u kratko vrijeme.

Kako je Yigit odlučio da želi biti glumac, kako je tekao njegov put te kako gleda na budućnost otkrio je u nedavnom intervjuu.

"U Istanbul sam došao kako bih studirao ekonomiju, ali kad sam došao ovamo, shvatio sam da to nije ono što želim. Zvuči kao otrcana fraza, ali u tražilicu na Googleu upisao sam poduka iz glume i to me dovelo do svega ovoga. Drago mi je što sam to učinio", prisjetio se svojeg ulaska u svijet glume, a sada već radi punom parom.



"Trenutačno puno radim. To mi je pomoglo da se razvijem kao glumac. Stekao sam dosta iskustva. Međutim, mislim da sam tek na početku puta, stoga mi je trenutačno jedino važno da puno i kvalitetno radim", ističe Yigit, koji je već stekao i veliku popularnost na Instagramu, gdje ga prati preko 2 milijuna ljudi.

Evo što je rakao o sličnosti s likom kojeg glumi u seriji Snaga obitelji.

"Želim glumiti likove koji mi nisu slični. Međutim, u svaki od tih likova unesem nešto od svojih osobina. Mislim da se to na trenutke može vidjeti", objasnio je.

Iako je tek na počecima, vrlo je ambiciozan u ostvarenju svojih ciljeva, no slava mu nije motivacija.

"Odmaram se tek kad postignem što sam naumio. Imam snove i ciljeve. Neću se odmarati sve dok ih ne ostvarim" ističe glumac i dodaje: "Mislim da je najvažnije da me gledatelji prihvate i zavole. Slava mi ne znači baš ništa, niti je išta promijenila u mome životu. Ostao sam isti".

A je l možda već postigao nešto o čemu je maštao?

"Napredujem prema svojim ciljevima. Nastavit ću se truditi sve dok ne postanem najbolja verzija sebe", poručio je Yigit.

