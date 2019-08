Razgovarali smo sa Sinišom Matijevićem, drugoplasiranim natjecateljem posljednje sezone showa "Supertalent" i provjerili što ima novog u njegovu životu.

Hrvatska javnost ali i šire, jedinstvenog i talentiranog mladića Sinišu Matijevića imala je priliku upoznati u showu Nove TV "Supertalent", u kojem se predstavio svojim iznimnim talentom. Naime, Siniša je srca žirija i publike osvojio crtanjem sa zatvorenim očima, što mnogi od nas ne mogu ni pojmiti.

Zahvaljujući tome ali i svojoj skromnosti, Siniša je u showu završio u samom finalu i to kao drugoplasirani kandidat. Naime, od pobjede, koju je odnio Denis Barta, dijelilo ga je tek nekoliko glasova publike.

Od toga je prošlo već podosta vremena, a sa Sinišom smo odlučili popričati dok traju audicije za novu sezonu popularnog showa i provjeriti koliko mu se život nakon "Supertalenta" zapravo promijenio.

"Život nakon Supertalenta mi se dosta promijenio. Postao sam popularniji i dobio neke nove mogućnosti i to što se školovanja tiče, otvorile su mi se neke nove prilike. Medijski sam postao poznatiji, ljudi na ulici me prepoznaju. Tako da je sve to na mene ostavilo jako dobar dojam", otkrio nam je Siniša.

Osim u njegovu kraju i Karlovačkoj županiji, ljudi ga čak prepoznaju i na ulicama našeg glavnog grada.

"Kada sam prolazio ulicama Zagreba tražili su da se slikaju sa mnom i to me oduševilo", priznao je Siniša.

A kako stvari sada stoje, Sinišu ćemo na zagrebačkim ulicama uskoro češće viđati.

"Dobio sam ponude za školovanje iz Zagreba, Beograda, čak i iz Banje Luke. Ljudima bi bilo drago da idem u njihove škole zato što sam uspio nešto veliko postići i nadam se da ću takav dojam ostaviti i u školi u Zagrebu koju sam odabrao, a to je Opća pravoslavna gimnazija "Kantakuzina Katarina Branković"", rekao nam je Siniša.

Pobjeda u Supertalentu izmakla mu je za nekoliko telefonskih glasova publike, no zbog toga danas ne žali.

"Prvog trena mi je možda bilo malo žao ali sada nije. Dapače, jako mi je drago što je Denis pobijedio jer stvarno ima tu privilegiju posjedovati svoj talent i svaka mu čast na tome. Čujem se s njim i ostali smo u odličnim odnosima. Ja sam i uoči finala, kada su me pitali što očekujem, rekao da mi je cilj bio dogurati do polufinala, tako da sam ga ispunio", zaključio je.

Smatra da danas ne bi bio gdje jest i da ne bi uspio sve ostvarati bez podrške ljudi, među kojima mu podrška jedne osobe ipak znači najviše.

"Nisam to očekivao i puno mi to znači. Bez podrške teško bi što mogao postići, kao i svi ljudi općenito u životu, bez podrške se ne mogu progurati sa svojim talentom u životu i pokušati promijeniti svijet. Podrška oca mi je bila najbitnija jer se trudio cijelo vrijeme oko mene, pomagao mi je, a bez njega ne bih sve mogao postići jer mi je pomogao napraviti prve korake u početku cijele priče", objasnio je.

Siniša je u svom selu Gornji Budački u kojem živi tek desetak stanovnika, jedini dječak. Zbog toga bi mnogi možda pomislili kako mu je dosadno i kako dane provodi sam i usamljen, međutim nije tako. Siniša kao i uvijek u svemu pronalazi dobru stranu.

"Iz Vukovara se doselio jedan dječak, živi kilometar dalje od mene, tako da se često družim s njime, a navratim i do Krnjaka gdje ima više djece i prijatelja s kojima se družim i nikad mi nije dosadno. Ocu svaki dan pomažem i nije mi teško ništa napraviti. Moram mu pomoći", zaključio je sa smiješkom za kraj ovaj dragi i skromni dječak pred kojim stoji čitavi svijet.