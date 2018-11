U polufinalnoj večeri Supertalenta najviše se pričalo o nastupu 18-godišnjeg Marina Prpića.

Ako se o čijem nastupu pričalo nakon polufinalne večeri Supertalenta prošlu nedjelju, bilo je to o nastupu Marina Prpića.

On je osigurao dozu adrenalina, a njegov je nastup osim vrhunskog žongliranja sa šejkerima uključivao je i riganje vatre. Ipak, najviše pažnje privukla je jedna dobro vam poznata djevojka koja je usred njegova nastupa izašla na pozornicu kao gošća iznenađenja.

Radi se o twerkerici Sarah Seifert iz Vukovara, koja se proslavila godinu dana prije na istoj pozornici. Iako je njezina karijera nakon toga krenula uzlaznom putanjom te je zaposlenija nego ikad, njezin nastup ni ove godine nije dobro prošao kod Martine Tomčić, ali ni kod Maje Šuput. "Ne možeš mi twerkati na 'Od Požege do Županje'", poručila je Marinu i dodala da ne vidi smisao koji je Sarah trebala dati njegovu nastupu. "Ne razumijem ova neka konzervativna razmišljanja, za mene je tvoj nastup bio 'vau'. Oni koji su gledali tvoj nastup doma ili su se smijali ili su se ljutili", zaključio je Davor Bilman.

Marin Prpić ima tek 18 godina i dolazi iz Požege, a žongliranjem se počeo baviti u prvom srednje kada je jednog kolegu vidio kako radi isto. Priznaje da je sve u početku izgledalo jako loše te je bilo puno razbijenih boca, no trud se isplatio nakon 2 i pol godine treninga. Ipak, mnogi kolege iz srednje škole su mu se rugali zbog njegove strasti.

"To nije iskreno previše utjecalo na mene. Čime god se bavite u životu, uvijek će biti ljubomornih ljudi i onih koji ne znaju što će sami sa sobom, pa onda drugima žele nanijeti neko zlo. Ne znam s kojim ciljem to rade, no porukama svima koji se nečime žele baviti: Imajte samopouzdanja, ne dajte da vas nečija riječ spusti. Morate znati da vrijedite i ako negdje pogriješite, to možete ispraviti", poručuje Marin, koji danas nema puno toga poručiti onima koji su ga nekada ismijavali.

"Iskreno, ne znam što bih im rekao. Možda im je žao, možda im je svejedno. Vjerojatno shvaćaju da su pogriješili." Kada se prvi put predstavljao publici, rekao je da je "lud na svoj način", no mnogi su to možda krivo protumačili. "Mlad sam, a na neke sam stvari počeo gledati ozbiljnije. Imam neki svoj cilj, a to nije lumpovanje. Želim jednog dana imati svoju obitelj, djecu, posao i biti gazda, da ne radim cijeli život za druge. Želim biti obiteljski čovjek...", poručio nam je Marin, a i sam ističe da ovakve stvari nećete čuti od puno 18-godišnjaka, s čime se u potpunosti slažemo.

Davor Bilman tako je bio u krivu kada je nakon prvog Marinova nastupa rekao da će on sigurno lomiti ženska srca. "Nisam takva osoba i ne lomim ženska srca. Pronašao sam djevojku i sve super funkcionira", iskreno nam je priznao, kao i da je na audicijama igrao na šarm pa je pogledavao Maju Šuput.

Što je stajalo iza tih pogleda, saznajte u našem video intervjuu.