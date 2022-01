Stojan Matavulj vraća se na male ekrane u seriji Nove TV "Kumovi" u kojoj će utjeloviti lik Zvone Akrapa, a za DNEVNIK.HR otkrio je kako se pripremio za ulogu, kakva je bila atmosfera na snimanju i je li se uspio odmoriti u maloj pauzi nakon završetka snimanja "Dar Mara".

Zabavni program Nove TV donosi novu uzbudljivu dramsku seriju "Kumovi" s jakim glumačkim imenima, ali i novim licima koja će oduševiti svojim talentom.

Jedno od dobro poznatih lica je naš proslavljeni glumac Stojan Matavulj, kojeg smo donedavno imali priliku gledati i u seriji "Dar Mar", u ulozi Ilije Mikulića, pa nije imao puno vremena za odmor.

"Odmor je bio prilično kratak. Uspio sam otići na festival u Karlove Vary, malo do Splita, u Varaždin na Špancirfest i nazad na snimanje. Kratko, ali slatko", kazao je Stojan za DNEVNIK.Hr.

Unatoč kratkoj pauzi, poziv za snimanje "Kumova" jako ga je razveselio, a otkrio nam je i koliko ima sličnosti s likom kojeg će utjeloviti u seriji i kako se pripremao za ulogu.

"S obzirom da sam iz Splita, nije bilo prezahtjevno uživjeti se u lik Zvone Akrapa. Dosta smo slični. Isto smo visoki, prosjedi, čak nas ljudi zamjenjuju na ulici, ili misle da smo braća", šali se glumac i dodaje: "Inače smo karakterno potpuno različiti."

Stojan kaže i da je atmosfera na setu bila odlična, radna i opuštena.

"Prva dva tjedna su bila ključna", ponovno se našalio te je priznao i kako su producenti bili malo strogi, ali i pravedni.

Što se tiče ostale glumačke ekipe iz serije, ima samo riječi hvale.

"S većinom kolegica i kolega se već duže vrijeme poznajem i veselila me ponovna suradnja s njima. Ne mogu izdvojiti bilo koga poimence, osim ovom prigodom zahvaliti Barbari Vicković koja igra moju suprugu, jer me ona najviše mora trpjeti", kazao je.

U seriji se pojavljuju i neka nova glumačka lica, a unatoč dugogodišnjem iskustvu, Stojan smatra da ih nema čemu podučiti.

"To su sve redom krasni i talentirani mladi ljudi, odlični glumci, za koje sam siguran da znaju nositi se sa izazovima naše profesije, te im moji savjeti zasigurno nisu potrebni", pohvalio je mlade kolege.

Osvrnuo se i na pandemiju koja mu je, kao i mnogim drugima, dosta otežala rad.

"Svima koji se bave scenskim poslovima je ovo vrijeme bilo jako teško. Sad se stvorio neki manje više prihvatljivi okvir unutar kojeg se može raditi. Još uvijek smo pod ručnom, ali je ipak nešto bolje", kaže glumac.

Osim u serijama, Stojan glumi i u kazalištu, a ostvario je uloge i u brojnim domaćim filmskim uspješnicama poput "Što je muškarac bez brkova?", "Sonja i bik" i "Svećenikova djeca", pa ne iznenađuje da ga ljudi na ulici često mijenjaju za likove koje je tumačio.

"Miješaju me za sve likove koje sam glumio, jer kao što sam rekao, na prvi pogled smo dosta slični. Tek kad me malo bolje pogledaju, vide da sam to ja, a ne Maček, Ilija, Zvone ili neko četvrti", kaže glumac kroz smijeh.

Pored glume, bavi se i glazbom. Autor je komedije-monodrame "Cabaret: Komušanje Mozga", režirao je i poznati komad "Volim Njofru", u kojem je tumačio glavnu ulogu s Mirelom Brekalo, a zajedno s Arijanom Čulinom te u pratnji sastava Jadrana Vuškovića, Nenada Bege, Darka Aljinovića i Tonija Silobrčića, svirao je u hvaljenom "Bluz Guz Cabaretu".

"Gluma je moje zanimanje, poziv i hobi, a bilo bi lijepo kad bi to sve mogla biti i glazba", priznao nam je Stojan.

Radnja serije "Kumovi" vodi nas u Zaglave, mjesto podijeljeno na dva suprotstavljena tabora. S jedne strane, tu su novopečeni bogataši i gastarbajteri, s druge strane su vlastodršci i starosjedioci, a u sredini kriminalna gospoda iz velegrada. Pratit ćemo tri obitelji povezane kumstvom i interesom, koje će se sukobiti u utrci za novcem i odlučivati o sudbini mjesta. Glumačku postavu, uz Stojana, čine Ana Uršula Najev, Momčilo Otašević, Milan Štrljić, Radoslava Mrkšić, Vedran Mlikota, Daria Lorenzi, Barbara Vicković, Ecija Ojdanić i mnogi drugi.

