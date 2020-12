Stjepan Jukić ispao je pred samo finale u showu "Farma more i maslina", a nama je otkrio kako će pamtiti to iskustvo te za koga navija.

Samozatajni umjetnik Stjepan Jukić u showu "Farma More i Maslina" ispao je pred samo finale nakon što je u dvoboju snage i izdržljivosti izgubio od Saše Stefića.

No bez obzira na sve, kako nam je rekao, ispadanje mu nije teško palo.

"Vjerovali ili ne osjećaj je bio fantastičan. Osjetio sam ogromno olakšanje što više neće biti nikakvih borbi i natjecanja", kazao nam je Stjepan kojemu je glavni motiv za ulazak u show bio izlazak iz vlastite zone udobnosti.

"Kako to u životu biva, sve ono za što sam rekao da nikada ne bih polako mi je počelo dolaziti, pa tako i poziv za Farmu. Nisam dvojio ni trenutka, pristanak na poziv bio je jedini ispravan odgovor u tom trenutku", govori sada već bivši farmer.

U showu se najviše zbližio s Majom Bajamić i Katarinom Vukadin s kojima se planira i nastaviti družiti.

"Iako su one bile osobe za koje sam u početku mislio da će me jako živcirati jer se 'nisu gasile' i bile su jako glasne, zeznuo sam se. Lijepo se nekad zeznuti! Svakako ću se nastaviti družiti s njih dvije i još par ljudi koji su mi prirasli srcu", otkrio nam je Stjepan, a dodao je i kako bi mu trebalo još par mjeseci u Farmi da bi se bolje upoznao s ljudima.

A iako se njegova prijateljica Katarina plasirala u finale, tvrdi da ne navija samo za nju već i za sve ostale finaliste.

"Svatko od njih petero je podjednako zaslužio finale i nagradu", kazao je umjetnik koji će svoj boravak na Farmi pamtiti kao divno i poučno iskustvo.

"Najljepši trenutak na Farmi, a i najemotivniji je bio kad samo Maja i ja bili u štali. Ona je muzla Milku i Šarku, a ja po starom običaju raznosio balegu i tad je Maju prostrijelio momenat inspiracije i počela im je skladati i pjevati pjesme", prisjetio se Stjepan. "Uživali smo svi četvero", dodao je, pritom misleći na sebe, Maju i životinje.

Kaže i da se teške momente s Farme trudi zaboraviti.

"Najteže od svega mi je bilo davati izjave u trenutcima kad mi se nije pričalo i ne bih imao ništa pametno za reći'', priznao je, no unatoč tome tvrdi da ne žali zbog sudjelovanja u showu, ali još nije siguran bi li sve ponovio.

Stjepan se u ovoj sezoni showa istaknuo kao jedan od najsmirenijih kandidata, što se posebno vidjelo u tjednu kada je bio gazda, no kaže i da nije baš uvijek bio tako miran i spokojan.

"Bilo je trenutaka kada je i meni bilo dosta svega i poželio sam otići s Farme, ali ti trenutci jako su kratko trajali. Sreća da je tako, jer jednog sunčanog jutra, ne sjećam se ni ja kad točno, berući vinovu lozu za Veseljka, Bepa i Luiđija umalo sam napustio farmu u japankama i odšetao se do rodnog Klisa", otkrio nam je.

Srećom, to se nije dogodilo i Stjepan je na Farmi izdržao gotovo do samog kraja, a iako su ga prije ulaska u show prijatelji od toga odgovarali, sada je sretan što ih nije poslušao.

Što će nakon izlaska iz showa, ne zna ni sam jer, kako kaže, živi iz dana u dan.

"Nisan baš osoba od planiranja, više je to vizija koja se proteže, a to je 'just go with the flow' ilitiga prepusti se valovima. Nekako je to moj najbolji recept, iz dana u dan, a što život donese to prigrlim i radujmo se narodi!"zaključio je Stjepan.

Finalisti showa "Farma More i Maslina" su Tomislav Pavlović, Katarina Vukadin, Saša Stefić, Prince Wale Soniyiki i Dora Adanić, a u završnom tjednu farmerima se pridružio i pobjednik 2. sezone Mario Mlinarić.

Show "Farma More i Maslina" ne propustite večeras na Novoj TV, a sve novosti potražite na službenoj web-stranici Farme!