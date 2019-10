Sanda Sandali svojim pjevanjem nije uspjela očarati žiri "Supertalenta", koji je jednoglasno odlučio da ne ide dalje.

Osebujna Hrvatica sa švicarskom adresom Sanda Sandali svojim je vokalnim sposobnostima pokušala osvojiti žiri showa "Supertalent", međutim to joj nije pošlo za rukom, ali nju to nije obeshrabrilo. Sanda će se i dalje, kao umjetnička duša, nastaviti baviti pjevanjem.

"Prijavila sam se na ovaj show zato što volim pjevati. Cijelo vrijeme pjevam iz zabave, to je moja rekreacija", otkrila nam je Sanda.

Međutim, njezino se pjevanje nije dojmilo Maje, Martine, Davora ni Janka, koji su donijeli jednoglasnu odluku da Sanda nije zaslužila prolazak u daljnje natjecanje. Štoviše, njezin su nastup u čudu gledali.

"Nisam dalje prošla jer nisam imala sal mikrofon. To je mikrofon za pjevače koji imaju jak glas. To su mikrofoni s malim mebranama da se visoka frekvencija glasa može transformirati do zvučnika. Mikrofon koji sam kupila nisam mogla ponijeti sa sobom jer je njegov proizvođač kasnio s isporukom. Ja moram od tog mikrofona biti udaljena 2 metra da se dobije lijep zvuk. Mjerenja visine mog zvuka otkrila su da mi je frekvencija 1270 Hz i 116,9 dB te da ne zavijam kao delfin", objasnila nam je Sanda.

Sanda je rođena u Zgarebu, no godinama živi u Švicarskoj, kamo ju je prije rata poslao otac.

"Švicarska je moja domovina, a i Hrvatska mi je također u srcu pa često dolazim ovamo", objasnila je Sanda.

Još kao dijete bila je nadarena i pokazivala sklonost umjetnosti, a ističe i kako potječe iz glazbeno talentirane obitelji.

"Mama i tata imali su mnogo zajedničkih osobina i sva moja nadarenost je potekla od njih, dok sam talent za dizajniranje i šivanje naslijedila od pokojne tete Pirc Andjele", objasnila je Sanda.

Šivanje je njezina velika ljubav koju je razvila u uspješan posao.

"Počela sam šivati s 4 godine za lutke, sa 7 kada sam krenula u školu, napravila sam si suknjicu i s njome otišla prvi dan. S 15 sam si napravila zimski kaput. Kada sam ga pokazala svojoj pokojnoj teti Anđeli, ona nije mogla vjerovati da sam sama savladala perfekciju šivanja bez jednog dana škole ili tečaja", otkrila nam je Sanda.

