Sinoćnja pojava crnokose Vukovarke Sarah Seifert u "Supertalentu" izazvala je lavinu komentara.

Nastup 18-godišnjeg žonglera sa šejkerima Marina Prpića u drugoj polufinalnoj emisiji "Supertalenta" upotpunila je jedna gledateljima dobro poznata djevojka.

Radi se o mladoj Sarah Seifert, twerkerici iz Vukovara, koja nam se predstavila u prošlogodišnjem "Supertalentu", a svojim je nastupom naljutila i šokirala Martinu Tomčić, koja se čak digla tijekom nastupa te napustila studio.

Godinu dana kasnije, Sarah je ponovno protresla stražnjicu pred istim žirijem, a kod Martine se baš ništa nije promijenilo. Ipak, promijenilo se kod Maje Šuput koja ovoga puta nije bila toliko oduševljena njezinom pojavom na pozornici. "Ne možeš mi twerkati na 'Od Požege do Županje'", poručila je Marinu i dodala da ne vidi smisao koji je Sarah trebala dati njegovu nastupu. "Poslije tvog nastupa pljeska gotovo da i nije bilo, ti si svoj put izabrao i evo, neka ti je sa srećom", komentirala je Martina njegov vatreni nastup.

Ipak, kratka pojava crnokose Vukovarke izazvala je veliki interes i lavinu komentara na društvenim mrežama, a ni danas se ne prestaje pričati o njoj, što znači samo jedno: Sarah je još jednom uspjela svu pažnju privući na sebe. Uhvatili smo ju u backstageu te ju zamolili da nam ispriča što se u njezinu životu promijenilo u ovih godinu dana, koliko joj je teško pronaći dečka te koliko ju pogađaju predrasude.

"Prošlo je godinu dana od mog prvog nastupa na pozornici Supertalenta i promijenilo se dosta stvari. Nastavila sam ovo raditi, ali me sada sve više ljudi zna i nastupam diljem Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije... Bila je to jako dobra odskočna daska", započela je Sarah koja je još jednom zahvalila produkciji "Supertalenta" na ukazanoj prilici.

Njezini nastupi sastoje se od setova koji traju po 10-15 minuta, a kostime naručuje na internetu jer još nije pronašla nekoga tko bi joj ih izrađivao. U inbox na društvenim mrežama uglavnom joj se javljaju muškarci, i to svakodnevno, iako im ne odgovara na poruke jer je prezaposlena, ali i žene koje ju hvale ili "pljuju".

"Ima i onih koje se iskaljuju na meni zbog ljubomore. Ja to shvaćam, ali niti jedna djevojka ne bi trebala biti ljubomorna na ovo što ja radim, nego bi trebala fino dati nešto od sebe i raditi ovo što ja radim ako to želi. Takve žene bi trebale napraviti nešto od sebe, ali to tako očito ide da ljudi sjede kod kuće i komentiraju tuđe živote", iskreno nam je priznala. Najčešće pitanje koje ju pitaju žene jest 'Boli li te kralježnica?'", kroz smijeh nam dalje priča Sarah.

Drago joj je što je popularizirala twerkanje na ovim prostorima, no i dalje smatra da je ono mnogo razvijenije vani jer se žene ovdje boje baviti njime zbog nekih "wannabe" plesačica koje su twerkanje predstavile u krivom svjetlu" pa ljudi ovaj ples smatraju "pornoplesom". "Pozivom za parenje, kako bi rekla Martina Tomčić", kaže Sarah sarkastično.

Drugim riječima, predrasuda još ima, ali negativni komentari samo ju jačaju. "To govori više o drugima nego o meni. Ako te ne tračaju, znači da nešto ne radiš dobro. Očito ja radim dobro!"

Priznaje da se u zadnje vrijeme zapustila jer je zaposlena i umorna, pa je uzela malu stanku u kojoj je ležala na kauču i jela. Ne pazi na prehranu i ne ide u teretanu, ali poručuje da tijelu treba dati ono što ono želi, jer dijete "ništa to".

Bilo joj je i teško pronaći dečka s obzirom na posao kojim se bavi, no priznala nam je kako je sretno zaljubljena. "Nema tih para za koje bih ga ja ostavila. Da mi netko nudi milijune, ja bih otišla za njim", rekla nam je zaljubljena crnka, koja ističe kako u njihovu odnosu nema ljubomore. "To je čisto povjerenje i ljubav, a imam i previše samopouzdanja i nema te osobe koja bi mene zamijenila!"

Ostaje li Sarah u Hrvatskoj zbog posla ili odlazi za ljubavi, saznajte u videu.

