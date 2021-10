Toma Medvešek novo je glumačko pojačanje u seriji "Dar Mar", a njegova uža, ali i šira obitelj već su dobro poznati hrvatskoj javnosti.

Popularna humoristična serija Nove TV "Dar Mar" u drugoj sezoni dobiva glumačko pojačanje.

U seriju stiže mladi Toma Medvešek čija je uža, ali i šira obitelj, već dobro poznata domaćoj publici.

Toma je sin našeg glumačkog para Svena Medvešeka i Nataše Dorčić, a u seriji će glumiti i sa svojim bratićem u prvom koljenu, Fabijanom Pavlom Medvešekom.

I Tomin stric, odnosno Fabijanov otac, Rene Medvešek, također je naš poznati glumac i redatelj, a kako mu gluma teče u obitelji, zanimalo nas je jeli se ikad poželio baviti nečim drugim.

"Naravno, kao svatko dijete sam iz prve uživao u sportu, pa kad sam ih sve redom izvrtio, a ni jednog se odlučno uhvatio, polako sam shvatio da to nije odluka savjesnog sportaša... Upisao sam srednju Elektrotehničku školu, tehničar za računalstvo, ubrzo sam shvatio da me ni to ne interesira i onda je napokon prevagnula gluma, koja je tu bila cijelo vrijeme prisutna, ali ju uopće nisam shvaćao kao pravo zanimanje i posao sa kojim bi jednog dana mogao uzdržavati obitelj. Sada shvaćam da je to moguće", kazao je Toma za DNEVNIK.HR.

No priznao nam je i da mu roditelji ipak nisu glumački uzori, a objasnio je i zašto.

"Obožavam svoje starce, i volim ih gledati kako glume, ali baš možda zato što su mi starci, koje cijeli život poznajem, mislim da mi je teško to ne vidjeti kada ih gledam na sceni ili filmu", kazao je, te je kao svog uzora izdvojio glumca Krešimira Mikića.

Tomi je ovo prvi put da će glumiti s bratićem Fabijanom Pavlom i ne krije koliko se tome veseli.

"Presretan sam što ćemo glumiti skupa. Pavao i ja smo oduvijek imali poseban odnos, nije da se često družimo, što vjerujem da tek dolazi, ali nekako znam da će doći i naše vrijeme. On puno radi, ja završavam fakultet, tako da još čekam da nam dođe onaj period di imamo lagane nedjeljne ručkove", rekao nam je glumac.

"Cement", "Mladež bez Boga", "Kabanica", "Sokratova smrt", neke su od kazališnih predstava u kojima je Toma već briljirao, a dosad je ostvario i nekoliko manjih uloga na televiziji i u filmovima.

U seriji "Dar Mar" utjelovit će maloljetnog Rafaela koji silom prilika postaju novi stanovnik Dizmova, a otkrio nam je koliko je sličan s likom kojeg glumi.

"Jako smo slični zapravo, doduše on je pet godina mlađi od mene ali ja smatram da nisam puno stariji od njega u nekom razmišljanju i načinu života, najviše sam inzistirao na brzopletosti, brza promjena geste, emocije, sve mi je to išlo u korist sa maloljetnikom", priznaje Toma.

A čemu se gledatelju mogu veseliti u novoj sezoni serije Dar Mar i što njega najviše raduje?

"Svakako novim zapletima, jer dolazi ih podosta, jedva čekam vidjeti reakcije publike, a i prijatelja koji prate. Mene najviše raduje početak emitiranja", uzbuđen je mladi glumac koji za ekipu iz serije ima samo lijepe riječi.

"Ekipa je za poželjet, svi su divni i radišni, došao sam u velikom stresu i zbog brzog početka snimanja, a naravno i zbog stvari koje sam trebao uskladiti da bih uopće mogao snimati. Kolege glumci su predivni, uvijek su mi uskočili u pomoć, bilo to ispred kamere ili iza", nahvalio je kolege.

Toma je još student, a već je izgradio zavidnu karijeru u kazalištu i na dobrom je puto ka osvajanju malih, ali i velikih ekrana, pa nas je zanimalo vidi li se u budućnosti možda i u Hollywoodu.

"Mislim da bi rijetko tko rekao da ne bi htio nikada probati u Hollywoodu, tako naravno i ja, ali znate kako se kaže, još puno žganaca treba pojest, ali kad dođe prilika, bit ću spreman!", kaže Toma koji je svojim iskustvom pokazao da se mladi glumci imaju priliku ostvariti i u Hrvatskoj

"Naravno da imaju, to se može i vidjeti, neki sjajni mladi ljudi rade po kazalištima ili su još na studiju, jedino što je problem, što izađe dosta mladih, talentiranih i zgodnih ljudi, ali ih sustav nama di zaposliti i onda se počneš previše opterećivati nebitnim mislima. Na primjer, najgore od toga, misliti malo o sebi", smatra glumac.

Toma nam je ispričao i ponešto o svojem privatnom životu, a otkrio nam je i svoj ljubavni status.

"Curu nemam, i sretan sam trenutno, vjerujem da me nešto čeka blizu i jedva čekam da do tamo stignem. Uvijek si u glavi ponavljam onu jednu: 'Uživaj u putovanju, cilj neće pobjeći'( ili tako nešto). U slobodno vrijeme volim čisti zrak i šumu, treniranje u parku ili bacanje basketa u kvartu. I bez bicikla, naravno, ne idem nigdje", kaže Toma.