Tomislav Marković prvi put je napustio MasterChef zbog zadatka chefa Roberta Predraga Žmire, a nakon drugog ispadanja je za DNEVNIK.HR otkrio kako je izgledao njihov ponovni susret.

Dva puta ulazak u MasterChef kuhinju, dva puta ispadanje, tako je izgledao put Tomislava Markovića u showu koji je drugi put napustio u 56. epizodi.

Kako sada gleda na tu drugu šansu s odmakom i što smatra glavnim razlogom za svoje ispadanje iz natjecanja, otkrio je za DNEVNIK.HR.

"Rijetko kad se dobije druga prilika u životu tako i u MasterChefu. Znao sam da postoji i ta mogućnost no nisam joj se nadao tako da me iskreno i iznenadio poziv za kuhanje i ponovna borba za ulazak u vilu i nastavak natjecanja. Znao sam da moram prihvatiti i nastaviti se boriti jer sam svjestan koliko sam narastao tokom showa, koliko dobro kuham i gdje bi trebao biti. Glavni razlog za ispadanje iz natjecanja je bila nepoznavanje rada sa stabilizatorima koje ne koristim često i jednostavno je nedostajalo možda i malo sreće. Sitnice koje čine razliku i na kraju velika škola koja je skupo plaćena", rekao nam je Tomislav koji je u showu dogurao među top 6 najboljih kandidata.

"Mislim da sam mogao još 'z' ostati, ali top 6 je nevjerojatan uspjeh i baš sam jako sretan i ponosan", pohvalio se.

Iako se vratio u MasterChef, kaže da se nije osjećao kao povratnik jer je najkraće bio izvan showa, no priznaje i kandidati koji nisu ispali ipak nisu odmah bili presretni zbog toga.

"Iako je bilo malo negodovanja od strane kolega kada smo se nas troje vratili nakon zajedničkog razgovora i shvaćanja njihovog i našeg položaja sve se vratilo na staro. Svi smo shvatili da nema smisla trošiti energiju na nešto negativno i okrenuli smo se pozitivnim stvarima. Na kraju krajeva ipak je to i natjecanje u kojem smo se jako jako svi zbližili i stvorili prijateljstva za cijeli život", naglasio je, pa je otkrio i s kim se najviše zbližio.

"Najviše se čujem i družim s Filipom. Ostao sam naravno u kontaktu i s ostatkom ekipe tako da se najviše vidim s ekipom koja živi u Zagrebu, Zveki, Roko i Ana. U kontaktu sam s Goge i Ivanom tako da sam išao u Split kod Goge na humanitarnu akciju Bradata aukcija gdje sam skidao svoj brk. Čak je Robert Predrag Žmire sudjelovao i on mi je skratio dio brka, tako pa mogu reći da me Žmire dva puta u životu zeznuo", ispričao je kroz smijeh Tomislav koji je prvi put napustio show upravo zbog zadatka chefa Roberta Predraga Žmire, koji je inače sudjelovao i u prvoj sezoni MasterChefa.

A iako su ga dva puta poslali kući, ostao je u kontaktu i sa žirijem.

"Čujem se povremeno s Damirom i Melkiorom jer su u Zagrebu, popijemo tu i tamo kavicu i popričamo o aktualnim kuharskim temama. Stipe je u svojem projektu i malo je van ruke pa se s njim malo rjeđe čujem, ali oni će uvijek biti naši mentori!“ ističe.

Osim po prijateljstvima koje je, kako kaže, stekao za cijeli život, sudjelovanje u MasterChefu pamtiti i po drugim lijepim stvarima.

"Ovo je bilo jedno nevjerojatno iskustvo gdje sam sebi potvrdio da stvarno volim kuhanje, dobio potvrdu od ljudi iz posla da sam kvalitetan kandidat za kuhinju. Pamtit ću samo pozitivne stvari, međusobna zezanja i podbadanja, vikend roštilje i badminton u vrtu. To su bili žestoki mečevi!", kaže i dodaje kako ne bih promijenio baš ništa.

"Davao sam uvijek 100% sebe pa i onda kada sam bio najlošiji među kandidatima. Nikada nisam odustao i borio sam se uvijek do kraja, ostao sam svoj do kraja, da je možda bilo malo više sreće u nekim situacijama ne bi škodilo (haha). Nadam se da sam poslao poruku svojim klincima da se treba boriti do kraja! Kada padneš, digneš se i ideš dalje, koračaj k ostvarenju svojih snova bez obzira kaj drugi kažu", naglašava.



Ispričao nam je i kakve su bile reakcije njegove okolina na drugo ispadanje iz showa.

"Bilo im je jako žao, nadali su se da mogu do kraja. Ipak treba biti realan jer ima stvarno kompletnijih kandidata za osvajanje titule MasterChefa", skroman je Tomislav koji je nakon odlaska iz showa odlučio nastaviti slijediti svoje kulinarske snove.

"Idem iz nečeg sigurnog u nešto nesigurno i hvala mojoj ženi i obitelji na podršci u tom možda ludom naumu. Plan je učiti i prebaciti se skroz u kuhinju, trenutno stažiram u jednom vrhunskom zagrebačkom restoranu uz svoj stalni posao. Stvarno želim uspjeti i iskoristiti priliku koju sam dobio sudjelovanjem u MasterChefu", otkrio nam je.

Za kraj je podijelio TOP 3 lekcije koje je naučio u MasterChefu:

1. Da jednom možeš doći dva put (haha)

2. Disciplinom, učenjem i skromnošću možeš daleko dogurati

3. Dobio sam drugačiji pristup prema namirnicama i njihovoj iskoristivosti.

